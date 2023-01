“Aberrante”, “nefasto” y va a ser “la orquesta del pendrive”: las duras críticas a la decisión del Festival de Viña de no contar con orquesta

El Festival de Viña 2023 está a la vuelta de la esquina –se realizará del 19 al 24 de febrero- y esta vez retorna con cambios drásticos.

Gran parte de ellos responden al contexto económico que atraviesa el evento –la cita ha debido optimizar costos y reducir personal debido a la crisis y los vaivenes financieros que en general afectan al planeta- y en menor medida a los cuidados aún presente por la crisis sanitaria desprendida de la pandemia del Covid-19.

25 DE FEBRERO DE 2019/VIÑA DEL MAR Raphael, durante la segunda noche de la versión 60 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019, realizado en el anfiteatro Quinta Vergara. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Bajo ese contexto, sus organizadores han tomado una determinación llamativa y que ha salpicado de polémica y debate la escena local: por primera vez en sus 63 años de historia, el certamen no contará de manera presencial con la orquesta que cada año musicaliza su desarrollo y que forma parte medular de las competencias. Esta vez, los músicos trabajarán en Santiago y todo se llevará envasado en pistas para la Quinta Vergara.

Así lo anunció este domingo el productor general del evento, Daniel Merino, en entrevista con Culto: “La Orquesta se va a quedar en Santiago y todo se va a llevar envasado al festival. No vamos a llevar a los 30 músicos, nos sumaría 30 personas más, pero todo se graba en un estudio con calidad profesional, con el mismo staff de los últimos años. En ese sentido, le agradecemos al maestro Carlos Figueroa (NdR: director de la orquesta), con quien hemos trabajado muy de cerca. Él va a estar en Viña, dirigiendo el sistema digital que se va a usar”.

Consultado por la repercusión de esta medida, que rompe con una tradición legendaria del evento, Merino respondió: “Quiero hacer súper claro y tajante en que esto en ningún caso va a ir en desmedro de la competencia ni del Festival. Las pistas se están grabando, hay un sistema para dispararlas con la calidad que merece un evento como este”.

Dardos y críticas

La información de inmediato destapó las alertas del ambiente musical chileno: no conciben que Viña rompa con una de sus tradiciones más arraigadas y que un festival que lleva el apellido de “de la canción” no tenga una orquesta para secundar su puesta en escena. Por lo demás, también se reclama que la decisión va en desmedro de los músicos chilenos, quienes ya han debido sufrir pérdidas de trabajo y de oportunidades en los dos años que duró el paréntesis pandémico.

El primer reclamo vino por parte de un comunicado firmado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), quienes apuntaron: “Después de 60 años, la orquesta se ha convertido en un icono del festival. No sólo forma parte vital de la dinámica de un evento que es en esencia musical, sino que también desde el punto de vista televisivo es un actor relevante y parte de la identidad y lenguaje del Festival. Como organización que agrupa a más de 14.000 artistas musicales profesionales de nuestro país, expresamos nuestra incredulidad e indignación ante un hecho tan significativo y lamentable para la música chilena”.

Luego sigue: “Nos parece que prescindir de la orquesta en vivo atenta contra la base de un evento de estas características, que se ha convertido en el festival más importante de Latinoamérica y donde la música es el corazón que le da vida y valor. Esta medida representa una absoluta contradicción entre un evento que busca poner a la música en el centro de su contenido, pero que a la vez reduce su presencia con acciones como ésta”.

Finalmente, la SCD hace un llamado a todos los actores involucrados en la organización de la fiesta veraniega -la Municipalidad de Viña del Mar, los canales de televisión Canal 13 y TVN, y la productora Bizarro- para que se pronuncien con respecto a la situación, que, según ellos, “establece un nefasto precedente para un rubro ya suficientemente golpeado por el efecto devastador de la pandemia”.

El destacado musicólogo Juan Pablo González -director del instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado- también apunta al perjuicio que causa la determinación de sacar a la orquesta del Festival.

“El Festival de Viña tiene varios elementos que forman parte de su naturaleza. El hacerlo en la Quinta Vergara, el hacerlo durante el verano, que sea un festival de la canción y que tenga una orquesta, que era la orquesta de nada menos que Izidor Handler, un violinista polaco emigrado a Chile durante la Segunda Guerra y que había formado la Orquesta Sinfónica de Viña. Entonces, todo eso forma parte de una sola unidad y si tú sacas una de esas partes, no es lo mismo. Si tú haces el Festival de Viña en el Estadio Sausalito, no es lo mismo. Es lo mismo sacarle la orquesta. No tiene absolutamente nada que ver. Es cortarle un brazo o una pierna al Festival”, argumenta el profesional.

Después sigue: “El gran modelo de los festivales de música es San Remo. Hasta hoy, San Remo es un festival con orquesta. Las orquestas se han ido achicando porque se amplifican, se han ido adaptando, no necesitas tantos músicos, pero una orquesta es una orquesta. Cuando ves a Sting, o Isabel Pantoja o Raphael con una orquesta sobre el escenario de Viña, no te lo imaginas que van a estar cantando sobre bases o pistas, aunque la orquesta haya grabado la música en Santiago. Porque esto es economizarse, ¿qué? Economizarse el transporte de la orquesta, el catering y el alojamiento. Es realmente bastante miserable esa idea de economizar en eso. Chile además es un país que se enorgullece de sus orquestas, tenemos un programa de fomento de orquestas juveniles e infantiles en todo el país, tenemos orquestas profesionales y grandes orquestas. No es un país que esté dedicado a suprimir y desarmar orquestas, entonces la idea de economizar esto a mí me parece una aberración. La gente no es tonta y él que va siempre al Festival no va a ver un anuncio de orquesta como antes, y ahí puede haber un estallido social en la Quinta, una tremenda pifiadera porque la orquesta no está. Puede haber una legítima indignación. Se equivocaron medio a medio”.

RAY CONNIFF, DIRECTOR DE ORQUESTA, FESTIVAL DE LA CANCION DE VIÑA DEL MAR, RECIBIENDO LA GAVIOTA. - FONDO HISTORICO - CDI COPESA

Patricio Salazar, baterista histórico que también formó parte de la orquesta que animó las noches viñamarinas, también se suma a las críticas: “Me produce escozor y molestia que el productor del festival diga que la orquesta no estará en un evento que se llama Festival de la Canción de Viña del Mar. El tema de la canción ya significa que es 100% musical, entonces que lleguen a la aberración de decir que van a llevar la orquesta de Santiago, en un pendrive, como ‘La Orquesta del Pendrive’, el Festival del Pendrive de la Música, es insólito y es aberrante”.

“Por otro lado, Viña es un patrimonio de la música popular en Chile. ¡Son 60 años! En Chile se han hecho festivales de la canción en muchas comunas que acompañan al Festival de Viña. Viña es un referente para ellos, y como es un referente, las otras comunas van a hacer lo mismo. Con esta decisión empieza a morir la música. No es para llegar y poner el pie encima de esta manera. Hay una cosa grave ahí que a mí me complica”.

“La responsabilidad mayor la tiene el director de la orquesta. Según yo, él debió haber sido el primero en oponerse a esta medida”.

HORACIO SAAVEDRA NUEZ - 1946- - COMPOSITOR - MUSICO - DIRECTOR DE ORQUESTA - CHILENO - FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCION DE VIA DEL MAR - 1985 FONDO HISTORICO

Consultado por Culto, Horacio Saavedra –quien fuera director de la orquesta Festival en casi todas sus versiones desde 1971 hasta 2010, cuando fue reemplazado por Carlos Figueroa- declinó referirse al tema: “Yo terminé mi relación con el Festival en 2010 y ya no tengo nada que decir”.