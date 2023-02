Noches de disco y una vida de altibajos: así es el documental de Donna Summer

La vida y recorrido musical de la reina de la música disco, Donna Summer está ad portas de llegar a la pantalla grande. Co dirigido por el ganador del Oscar, Roger Ross Williams (Music by Prudence) y la hija de Summer, Brooklyn Sudano, Love to love you tendrá su estreno mundial este febrero el Festival Internacional de Cine de Berlín, para luego llegar a la plataforma streaming de HBO y HBO Max el 23 de mayo.

La película relatará la vida de la artista, intérprete de grandes éxitos como Bad girls y Hot Stuff, a través de material de archivo inédito, videos caseros y fotografías, incluso tomadas por la misma Summer; obras de artes; escritos; audios personales y grabaciones. Esta será la primera vez que la historia de Summer llegará al cine, luego de su fallecimiento en 2012 por la enfermedad de cáncer.

“Formada por los propios reflejos de Summer, los recuerdos de familiares cercanos, amigos y colegas, y llena con los sonidos de las canciones de Summer, Love to Love You, Donna Summer es una mirada profunda a la artista icónica mientras crea música que la lleva de la escena musical de vanguardia en Alemania, al brillo y las luces brillantes de los clubes de baile en Nueva York, a la aclamación mundial, su voz y su arte se convierten en la banda sonora que define una era”, dice su sinopsis. “Brinda una rica ventana a la sorprendente variedad de su arte, desde composición de canciones a la pintura, mientras explora los altibajos de una vida vivida en el escenario global”.

Donna Summer es reconocida por transformar la música disco y el pop. Durante su carrera fue la reina indiscutida de las listas del género musical del dance y se anotó con 16 canciones en el número 1 en las listas de Billboard. En el Salón de la Fama del Rock and Roll está enumerado como: “la primera verdadera diva de la era del pop moderno”. Su trayectoria ha influenciado a artistas del nivel de Madonna a Beyoncé, quien incluso, le rindió homenaje en Summer Renaissance, pista de su último y aclamado álbum Renaissance.

Love to Love You será el debut de Sudano en la dirección cinematográfica. Anteriormente, su carrera se había desarollado como actriz en TV show como Cruel Summer, Taken y Ballers. Mientras que Williams tendrá un año de estrenos, con Cassandro, una biopic del jugado de lucha mexicano Sául Armendáriz interpretado por Gael García Bernal.