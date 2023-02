“Nací en Chile y mi familia tuvo que arrancar de Pinochet”: mira el monólogo de Pedro Pascal en Saturday Night Live

The last of us -emitda por HBO- es la serie del momento y su protagonista, el actor chileno Pedro Pascal, se ha robado todos los titulares y los aplausos. Su personaje Joel es el eje de la trama y el gran patrón en que se basa gran parte de su historia.

Por eso no es de extrañar que haya sido invitado a uno de los grandes emporios de la TV estadounidense: Pascal fue la noche del sábado el anfitrión del espacio Saturday Night Live, donde de camisa morada participó de los sketch y presentó al grupo Coldplay.

En el programa, partió hablando en solitario, contó varios capítulos de su vida, bromeó con su estatus de estrella y contó diversas anécdotas acerca de sus cercanos chilenos.

Por ejemplo, se rio de sus primos chilenos, manifestando que todos estaban tan orgullosos de él que le daban su teléfono a cualquier persona.

Además, apeló a sus orígenes, contando que sus papás habían llegado a Estados Unidos durante la dictadura militar iniciada en 1973.

“Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet”, señaló sobre su historia más personal.

Luego, subrayó que su clan era “muy valientes” y que “los amo, los extraño y por favor, dejen de dar mi información personal”, en perfecto español, aunque con una pequeña cuota de nervios.

También contó que “todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ‘ama The Mandalorian’ y lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tiene idea quién soy porque mi personaje utiliza uncasco en todo el show”.

Tras eso, describió que “entoces el hombre me dijo que hiciera la voz de ‘mando’, que es como una voz para la cama. Sin la máscara solo suena como porno, así que la gente me miraba en la calle susurrándole a un niño de seis años”, desatando las risas del público, mientras decía una de las frases más icónicas de su personaje de Star Wars al inicio del primer ciclo.

Luego de este chiste, el actor contó que llegó a Estados Unidos “cuando era pequeño. Nací en Chile y mis 34 primos siguen ahí, están muy orgullosos de mí”.

“Sé que están orgullosos porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza. Lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su matrimonio o si les puedo cantar cumpleaños feliz o sí Baby Yoda es desagradable en la vida real”.

