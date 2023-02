“El guión se sintió muy rico y completo”: hablan los protagonistas del capítulo más devastador de The Last of Us

Long, long time es el nombre de una de las canciones más célebres de Linda Ronstadt. Publicada en 1970, es parte de la cultura popular del mundo distópico que plantea The last of us, la serie de HBO que arranca cuando en 2003 una infección de hongos causa la devastación de la humanidad.

El tercer episodio de la ficción se apropia del título de la composición de la artista, porque la incluye en una escena clave y porque su cadencia se hermana con el espíritu del relato que cuenta, la historia romántica de Bill y Frank, dos sobrevivientes que tras el apocalipsis se conocen y enamoran. “Porque he hecho todo lo que sé para tratar de hacerte mío/ Y creo que te amaré por mucho, mucho tiempo”, canta Bill en su rendición frente al piano del tema de Ronstadt.

Aunque representa un desvío importante de la historia central, que gira en torno a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), el capítulo ha sido celebrado por la crítica y los espectadores, que valoraron la delicadeza de su escritura, las impecables actuaciones principales y la manera en que refuerza lo que se avecina para los protagonistas.

“El guión se sintió muy rico y completo”, dice a Culto Murray Bartlett, el actor que interpreta a Frank en la ficción. “Recuerdo haber estado allí, viendo a Bill en el piano, y simplemente respondiendo emocionalmente como si estuviera fuera de mi control. Realmente me pareció un gran tipo de conexión con la dinámica entre esos dos personajes, desarrollándose orgánicamente en ese momento”.

Nick Offerman, quien encarna a Bill, describe ese instante como “aterrador”. “Como actor no he interpretado muchos roles con estos momentos de vulnerabilidad”, señala, junto con describir a su personaje como “un tipo silencioso, muy seguro de sí mismo, que se ocupa de sus asuntos”.

Conocido como Ron Swanson en Parks and Recreation, el actor fue una apuesta de Craig Mazin, cocreador de The last of us, quien siguiendo el tipo de convicciones de Vince Gilligan (Breaking bad), confió en un talento habitualmente asociado a la comedia para dar vida a un rol dramático.

Offerman y Bartlett comparten un desconocimiento del mundo de los videojuegos, una particularidad que en ningún caso era una desventaja en el proceso. De hecho, los creadores de la producción indicaron al elenco que evitaran acercarse al videojuego de 2013 en el que se basa la primera temporada (fue renovada para una segunda antes de la emisión del tercer episodio).

“Afortunadamente, el último videojuego que jugué fue en 1998″, cuenta Offerman entre risas. “Craig dijo: esta historia no está realmente en el juego. Realmente, cuando un guión es genial, una de las cosas que lo hace genial, es que responde a todas tus preguntas”.

El capítulo introduce cambios sustanciales a la historia original, pero con un fin: darle más peso a la misión que encarga Joel junto a Ellie, la adolescente que sin quererlo debe conducir a través de Estados Unidos mientras los infectados y el régimen autoritario los amenazan. Y, por otro lado, cuenta una sentida historia de amor en medio de un mundo que se desmorona, abriendo nuevos caminos para el género de series y películas posapocalípticas.

“Craig (Mazin) es genial con la escritura que tiene una dulzura profunda, pero no es empalagosa. Ese tipo de romanticismo me golpea de lleno”, admite Bartlett.

En tanto, su compañero de elenco destaca el trabajo de Peter Hoar, director del capítulo, que previamente dirigió la miniserie británica It’s a sin. “La vulnerabilidad y las partes aterradoras de este episodio se hicieron mucho más reconfortantes y dulces gracias a su conducción tierna”, apunta.

El tercer capítulo de The last of us está disponible en HBO Max. El cuarto se estrenará en la plataforma y en HBO este domingo 5 a las 23 horas.