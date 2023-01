“La mejor adaptación de un videojuego jamás realizada”: qué dice la crítica sobre la serie The Last of Us

El mundo como lo conocíamos ya no es el mismo. Debido a la expansión de un devastador virus para el que no hay cura, la humanidad ha quedado diezmada y se divide entre sobrevivientes en los que las fuerzas flaquean e infectados homologables a los zombies.

Al centro de ese sombrío paisaje están Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), un hombre marcado por la tragedia y una adolescente nacida después del apocalipsis. Separados por edad, experiencias y personalidades, deberán atravesar un país en ruinas en el que la muerte respira en la nuca.

Disponible en HBO y la plataforma HBO Max a partir de este domingo 15, The last of us lleva al formato televisivo el popular videojuego del estudio Naughty Dog. Lo hace bajo la batuta de Neil Druckmann, creador del juego, y Craig Mazin, el guionista que en 2019 arrasó con la miniserie Chernobyl. Además de ser una de las series más esperadas de 2023, ya es una de las producciones más alabadas del último tiempo.

“Entre los muchos elogios que puedo darle a The last of us de HBO está que eventualmente me hizo olvidar que está basada en un videojuego”, señaló la revista Rolling Stone. “Nunca he jugado el juego, pero Druckmann y Mazin lo han convertido en algo que funciona increíblemente bien como serie de televisión”, celebró.

Aceptando que “no es una adaptación perfecta”, la crítica de BBC fue incluso más vertical: “No se siente ni remotamente controvertido llamarla la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada. Para los fanáticos del juego, es una adaptación realizada con la máxima habilidad y reverencia, pero es capaz de sorprender; para las personas que nunca han usado un controlador, es una encapsulación del corazón y el alma del juego: sus personajes vigorosos, su narrativa pulcra, sus temas maduros en torno al amor y la pérdida”.

Uno de los puntos que ha recibido el favor unánime de la crítica es el desempeño de Pedro Pascal y Bella Ramsey, la dupla que atraviesa toda la historia. “A través de las actuaciones de Pascal y Ramsey y una escritura sólida, esta dinámica brilla con emoción y vida”, apuntó Variety.

Pedro Pascal. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Haciendo alusión al rol del actor chileno en The Mandalorian, Rolling Stone indicó: “Pascal muestra cuánto puede decir su rostro cuando se libera del casco de Mando. Su acento de Texas va y viene, pero su expresividad es tan palpable que eso no importa”.

“Pascal y Ramsey tienen una química que simplemente funciona. Como alguien familiarizado con las actuaciones originales de Troy Baker y Ashley Johnson en el juego, percibí las representaciones de HBO como fieles a los personajes de Joel y Ellie” , opinó The Whashington Post, agregando que “cuando la serie se acerca a sus escenas más cruciales, Pascal y Ramsey alcanzan su mejor punto” .

Deteniéndose en el primer capítulo, el periódico expresó: “Se representan los desgarradores primeros 15 minutos del juego, y la actuación de Pascal subraya el floreciente dolor que pudriría un alma marchita y disminuida. Sabía lo que iba a pasar, sucedió, pero aún así me sentí obligado a derramar una lágrima”.

Sin embargo, no todos los especialistas se mostraron tan entusiastas con el episodio que inaugura la producción. “No está mal, pero se siente demasiado familiar para que lo sostenga una duración de 81 minutos”, planteó The Hollywood Reporter, haciendo referencia a que, tal como otras series recientes, cumple con situar detalladamente al espectador en un contexto posapocalíptico. Rolling Stone dijo que “está hecho de manera competente y tiene algunos momentos desgarradores”.

De todos modos, lo mejor viene con las entregas siguientes, en particular la tercera, la que momentáneamente abandona la narrativa centrada en el dúo principal.

“No me hizo mirar mi reloj ni una sola vez”, lanzó The Hollywood Reporter, junto con asegurar que ese episodio “es lo que eleva a The last of us de un juego de terror a algo realmente especial”.

BBC lo llamó “una exploración hermosa y exquisitamente actuada del tema central de The last of us: que las cenizas del mundo son suficientes, siempre y cuando haya alguien por quien vivir entre ellas”.

¿Pero cuánto comparte con The walking dead, el mayor ícono de la TV de zombies? “Al igual que el juego, la versión televisiva reelaborada de Mazin y Druckmann no es una historia coral; esto no es The walking dead. En cambio, se enfoca en la relación incipiente entre dos personas que no quieren tener nada que ver el uno con el otro”, sostuvo The Washington Post. El mismo medio complementó: “Los monstruos son apenas el foco. Y como en el juego, retrata todo esto con seriedad y sin una pizca de ironía”.

Distinta fue la impresión de Rolling Stone, que argumentó que “es esencialmente un The walking dead más inteligente y mucho mejor ejecutado, con valores de producción más altos y un elenco más pequeño y más fuerte”.

“La franquicia de AMC ha durado lo suficiente para explorar muchas sociedades posteriores al colapso (...) Sin spoilear nada en específico, The last of us no reinventa ninguna rueda allí”, opinó Entertainment Weekly, uno de los medios que ha respondido de manera más tibia a la serie.

“La acción está bien, funcional. Un episodio cambia por completo el canon del juego, pero algunas escenas se recrean toma por toma. Eso puede funcionar mejor para los novatos o para los fanáticos que prefieren adaptaciones apenas adaptadas”, cerró.