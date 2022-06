The Last of Us se acerca: la serie con Pedro Pascal concluye filmaciones y lanza imagen

En principio, se perfilaba como una de las series más esperadas de 2022, coincidiendo en la misma temporada con otros títulos de gran escala, como House of the dragon, El señor de los anillos: Los anillos de poder y Obi-Wan Kenobi.

Sin embargo, los tiempos de la producción no calzaron con esa idea y The last of us apunta a un lanzamiento durante el próximo año. “Lo que he visto luce increíble, así que estoy emocionado por eso, pero no será en 2022″, precisó en febrero pasado Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max.

Aunque todavía queda para conocer una fecha exacta para su debut, la serie basada en el elogiado videojuego de Naughty Dog continúa su progreso y disparando las expectativas de fanáticos y el público en general.

El primer look de la serie. Foto: HBO

En el contexto de la Summer Game Fest 2022, se liberó a modo de adelanto la segunda imagen de la ficción. En la nueva foto Pedro Pascal y Bella Ramsey –Joel y Ellie en la historia– aparecen en cuclillas intercambiando miradas, en una escena que esboza la rudeza del camino que deberán encarar en la temporada de diez capítulos.

Ambientada en un mundo postapocalíptico, la trama sigue a Joel escoltando a la adolescente en un largo periplo por Estados Unidos, donde enfrentarán la amenaza de criaturas caníbales y otros humanos.

Si bien la tarea de lograr hacerle justicia al videojuego original –lanzado en 2013 y seguido por una secuela en 2020– no parece sencilla, se siguen quemando etapas que alimentan las ansias de verla en la pantalla en 2023.

Este sábado Craig Mazin, guionista y productor de la serie, confirmó que el extenso rodaje de The last of us llegó a su fin. Mediante un breve mensaje en su cuenta de Twitter, dio por finalizado un proceso que se desarrolló desde julio pasado principalmente en Alberta, una provincia al oeste de Canadá.

“Hay una forma muy, muy creativa de honrar lo que es importante y también de preservar lo que es icónico de la experiencia del videojuego, y también cosas que no necesariamente esperarías”, adelantó Pedro Pascal este año en entrevista con GQ UK.

“Realmente está hecha para las personas que lo aman. Y hay una narración muy intensa para las personas que puedan estar menos familiarizadas”, agregó el actor de The Mandalorian.

Mazin es el escritor de la producción junto a Neil Druckmann, director y guionista de las dos partes del videojuego. En el reparto también participan Gabriel Luna, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman y Storm Reid.