¿Cuánto ganará Pedro Pascal por The Last of Us? El sueldo del chileno y otras estrellas del streaming

A las estrellas de la primera línea de Hollywood se les suele agrupar como parte de la llamada “A-List”, la posición a la que todo actor conectado con Estados Unidos desea ingresar. Pedro Pascal soñó desde joven con consolidar su carrera y llegar a las grandes ligas de la industria, hasta que a los 39 años irrumpió como una de las mayores revelaciones de Game of thrones.

Hoy, luego de sumar a su trayectoria hitos como Narcos y The Mandalorian, no debiera sorprender que su nuevo protagónico en TV lo ubique entre los actores mejor pagados del medio. The last of us, la serie de HBO que empezó a grabar luego de viajar a Chile en mayo, lo pone a la vanguardia del circuito: ganará US$ 600 mil por cada capítulo de la historia basada en el popular videojuego, según especifica Variety.

El portal especializado estadounidense revela esa información como parte un detallado artículo en que consigna cuál es el sueldo de las principales figuras del mundo de las series. Por ejemplo, Pascal supera lo que por episodio se embolsan Jude Law (The third day, US$ 425 mil), Winona Ryder (Stranger things, entre US$ 350 mil y US$ 400 mil) y Angela Bassett (9-1-1, US$ 450 mil), todas estrellas con más años de recorrido en la primera línea de Hollywood.

Henry Cavill, el Superman más reciente el cine, gana US$ 400 mil por cada capítulo de la serie de fantasía de Netflix The Witcher, mientras que Jason Sudeikis alcanzó la misma cifra por el primer ciclo de la exitosa comedia de Apple TV+ Ted Lasso.

El acuerdo del intérprete chileno también aventaja a los actores que encarnan a los hermanos y al padre de Succession, la gran joya actual de HBO, cuyos contratos oscilan entre los US$ 300 mil y US$ 500 mil.

Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson protagonizarán The first lady, una serie antológica que gira en torno a mujeres que fueron primeras damas, entre ellas Michelle Obama y Eleanor Roosevelt. El trío de actrices también se queda con US$ 600 mil por episodio, misma cantidad que obtienen Steve Martin y Martin Short por la comedia Only murders in the building, original de Hulu pero que se verá por Star+ en Latinoamérica.

Ligeramente por delante están Kate Winslet (Mare of Easttown, US$ 650 mil) y las estrellas de Sex and the city que repetirán sus personajes en un ciclo de diez capítulos llamado And just like that... y que debutará en HBO Max: entre los US$ 650 mil y US$ 750 mil se moverían los acuerdos de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Quienes se escapan en el listado son Chris Pratt (Terminal list, US$ 1,4 millones), Jeff Bridges (The old man, US$ 1 millón) y Bryan Cranston (Your honor, US$ 750 mil).