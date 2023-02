The last of us adelanta su quinto capitulo por el Super Bowl y Rihanna

A menos de una semana del regreso de Rihanna a los escenarios y el Super Bowl LVII, la serie aclamada de HBO, The last of us, anunció que adelantará su quinto episodio para el día viernes 10 de febrero a las 23:00 horas Chile.

Semana a semana The last of us ha ido ganando audiencia. En su estreno capturó una audiencia exitosa de 4,7 millones de espectadores, el segundo estreno de serie más visto de la cadena HBO en más de diez años, solo superado por House of the Dragon. El episodio 2 atrajo a 5,7 millones de espectadores, un salto del 22% y su tercer capítulo 6,4 millones de espectadores que presagiaron un gran logro para HBO, que por primera vez tiene cuatro series actuales con más de 15 millones de espectadores por episodio: The last of us, House of the dragon, The white lotus y Euphoria.

El Super Bowl suele ser uno de los eventos televisivos más visto del año, y de esa manera la serie de HBO no quiere alejar a sus televidentes del drama protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Es que, nadie se quiere perder el regreso de Rihanna. La última vez que la cantante de Barbados se presentó en vivo, fue hace cinco años en los Grammy cuando interpretó Wild thoughts junto a DJ Khaled y Bryson Tiller.

Hace unas semanas el director musical de Rihanna, Adam Blackstone, reveló detalles exclusivos del show que estarían preparando para este 12 de febrero. “La historia que quiere contar es: ‘Seamos épicos’. Dejemos que sea un momento en el tiempo que la gente nunca haya visto u oído antes”, comentó. “Estamos forzando el concierto en medio del mayor evento deportivo del mundo”.

Blackstone y Rihanna ya han trabajado previamente para el Savage x Fenty show en 2019. En ese entonces, el director dijo a Billboard en noviembre pasado: “No hay límites cuando se trata de ella y su creatividad”, indicó el director. “El equipo que ha reunido, suena a cliché y a iglesia, pero sabemos que todo es posible cuando se trata de ella. Si tiene una idea, nos empuja a ejecutarla sin límites. No sé si podemos señalar y decir: ‘Hasta aquí puede llegar’, porque tiene la capacidad y el poder de llegar a cualquier parte”.

El show de medio tiempo, que tiene una duración entre 12 y 14 minutos, suele contar con invitados. Entre los nombres que podrían acompañar a la intérprete de Kiss it better, suenan Britney Spears, Shakira, Eminem, Calvin Harris, Jay-Z, Kendrick Lamar, Nicki Minaj y su esposo, A$AP Rocky. Al respecto Blackstone solo aseguró: “Creo que se llevarán una sorpresa”.

En enero Rihanna lanzó un teaser en redes sociales patrocinado por Apple Music en el que aparece en una habitación vacía con voces de fondo que le dicen ‘Rihanna te hemos estado esperando’, Riri, ¿dónde has estado? ‘Estamos impacientes’. El show podrá ser visto desde las 20:00 horas Chile en ESPN y Star+.