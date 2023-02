¿Cantarán juntos? se viraliza foto de Karol G junto a Cris MJ

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

El vínculo entre ellos no es nuevo, el año 2022 la mujer de Don’t be shy estaba lista para unirse en una colaboración junto al trapero nacional en la canción titulada Una noche en Medellín. Sin embargo, el proyecto finalmente no se realizó.