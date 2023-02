De chica reality a la Quinta Vergara: ¿Quién es Pamela Leiva?

Corría el año 2009 y debutaba en televisión abierta Pamela Leiva. Con 26 años, Leiva ingresó al reality show de Canal 13, 1810, una de las producciones de Sergio Nakasone más exitosas y polémicas en la historia de la televisión chilena. En su paso por el espacio, la ahora standupera se hizo conocida por su amistad con Coca Mendoza y los malos comentarios que recibió con respecto a temas como su peso por parte de de otra participante, Angélica Sepulveda.

“Cuando entré al reality, entré pensando en una oportunidad para poder cambiar mi vida y poder bajar de peso a través de una cirugía, porque lo había intentado todo, todas las dietas posibles”. “Sabía que estaba muy en desventaja ante todos mis compañeros porque eran puras competencias físicas (...) Yo había visto que el Edmundo Varas se estaba forrando haciendo eventos. Y decía: ‘Si él puede, ¿por qué yo no?’. Y dije: ‘Voy a entrar a esta cuestión’. Si no me contratan haciendo eventos, alguien me va a ofrecer operarme”, fueron sus palabras hace unas semanas en el programa de Canal 13, Socios de la Parrilla.

No fue hasta casi 10 años después que Leiva debutó en el humor en televisión durante la Teletón del 2018, con una rutina aplaudida que le abrió las puertas para ser parte del Festival del Huaso de Olmué dos años después. Fue en su paso por el Patagual que la comediante consolidó un hito importante para su carrera como standupera, convirtiéndose en el peak de sintonía de su noche y lo más visto de las cuatro jornadas, con 21,9 puntos.

Su rutina giró en torno a su historia familiar, pasando por su divorcio de un matrimonio que duró menos de un año. Además, hizo un repaso crítico por el acontecer político nacional de ese entonces, que dividió al público de las redes sociales, pero que en Olmué fueron solo risas.

¿Cuál fue ahí su punto? Por ejemplo, las diferencias entre la salud pública y la salud privada. O lo que sucede con la gente que empieza a ganar buena cantidad de plata de un momento a otro.

También el libreto giró en torno a su vida como separada y la diferencia entre hombres y mujeres tras un divorcio. Además, sus vacaciones en Miami y cómo se comportan los chilenos cuando pasan por Disney World.

Desde el 2021 Leiva es parte de un podcast, Diario de una Apocalipsis, que ya va en su tercera temporada y en el que hace un repaso de sus rutinas basadas en relatos y anécdotas con una cuota de humor.

Cuando se anunció oficialmente que será parte del Festival de Viña 2023, Leiva escribió en su cuenta de Instagram: “Lo único que les quiero decir que los sueños sí se hacen realidad, que les prometo que voy a dar todo de mí, que estoy feliz y agradecida por todos sus mensajes, por fin lo puedo contar”.

La comediante llegará al escenario de la Quinta Vergara como una de las cartas más nuevas en esta edición, pero que podría consolidarla como una de las mujeres fuertes en el humor chileno con tres pasos por escenarios nacionales importantes.