¿Quién es Emilia? Un estilo que va del reggaetón a la moda

Emilia vuelve a la Quinta Vergara. La cantante saltó a la fama en 2016 luego de convertirse en la vocalista de Rombai, grupo uruguayo de cumbia pop con el que debutó a sus 20 años en el Festival de Viña del 2017, donde se llevaron las respectivas gaviotas y los gritos del público. Luego de consolidar una carrera como la intérprete de éxitos como Cuando se pone a bailar -que la llevaron a girar por Latinoamérica-, la cantante decidió renunciar al grupo en 2018 y comenzar una carrera en solitario que presentará este lunes 20 en el certamen de la Ciudad Jardín.

Su primer sencillo en solitario fue lanzado el 2019, llamado Recalienta. Desde entonces, ha continuado una carrera constante que la ha llevado a colaborar con artistas como Nicki Nicole, Camilo, Duki y Aitana. Además, ha sido la telonera de Sebastián Yatra y de la brasileña Anitta.

Emilia se mueve por los géneros musicales como el pop y el reggaetón, posicionándose como una de las grandes exponentes argentinas en la industria musical. Hace unas semanas fue parte de los premios Spotify Best New Artist 2023 y fue invitada de honor al evento Roc Nation´s Pre Grammy´s Brunch, la previa de los Grammy que reunió a las más grandes estrellas de la escena musical, como Beyoncé, Jay Z, Snoh Aalegra, entre otros.

Luego de exitosas canciones como Rápido lento, Cuatro veinte e Intoxicao, la cantante lanzó su primer álbum de estudio el 2022, ¿Tú crees en mí? Todas las canciones fueron escritas por ella y abarcan temas como el empoderamiento, el amor, la superación de rupturas amorosas, la sensualidad y el disfrute. Para promocionar su disco la cantante hizo doce shows en festivales de España, Estados Unidos y México.

Uno de sus sencillos más exitosos hasta la fecha es Como si no importara , unto al argentino Duki, su novio actual. Se conocieron en la grabación de la canción y en el video -que acumula más de 141 millones de visitas en Youtube- se puede ver la complicidad entre ambos artistas. “A mí me venía gustando el chico y yo veía que a él un poco también le gustaba (…) Fue mucho antes de Como si no importara… ¡Bueno, pará! No tanto porque él antes estaba de novio”, reveló en una entrevista pasada. En diciembre de 2021 confirmaron su relación en sus redes sociales y se volvieron a unir en una nueva colaboración llamada Esto recién empieza.

Su carrera no solo la hecho en la música. Emilia tiene un estilo reconocido y distinguido que ha llevado a colaborar con marcas internacionales, como Benetton, Nike, Fashion Nova y Ripley. La cantante y modelo no se deja ver sin un brillo que va por debajo de sus ojos, los que combina acorde a sus outfits.

Con su último sencillo En la intimidad, junto a Big One y Callejero Fino, logró alcanzar el puesto número 1 -y aún se mantiene ahí, el de las canciones más reproducidas de Argentina. Big One los reunió en su primer Crossover, una serie de episodios musicales que combinan artistas musicales. La canción se mueve entre el pop urbano latinoamericano, que controla Emilia, y el rap argentino de la mano de Callejero Fino.

La artista fue una de las últimas confirmadas para esta edición y forma parte del jurado para las competencias folclórica e internacional. “Qué locura volver a Chile después de tanto tiempo y encima en un escenario tan increíble como lo es Viña Del Mar, estoy tan feliz. qué ganas de verlos yaaaaa por Diosssss”, escribió en sus redes sociales luego de la noticia. El show de Emilia será el encargado de cerrar la segunda noche, luego de Tini y el humor de Diego Urrutia.