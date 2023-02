Revisa la exitosa rutina de Rodrigo Villegas en Viña 2023

Un exitoso segundo paso por la Quinta tuvo el comediante antofagastino Rodrigo Villegas. Al inicio, la rutina se mostraba algo desordenada, mezclando las menciones a las comidas con referencias pop. En los primeros minutos de la actuación, hizo que el Monstruo cantara el Noa-Noa, de Juan Gabriel; Chiquita mía, de Alvaro Torres y Xanadú, de Olivia Newton-John (donde contó un frustrado intento de pedirle una foto, mostrando incluso la errática imagen).

Además, pasaron referencias a Freddy Mercury (donde hizo una coreografía algo hilarante con Don’t stop me now), Maniac, de Michael Sembello, Caliente caliente, de Raffaella Carrá; Olvídame tú, de Miguel Bosé y el mega clásico de las fiestas sub 40: Rumba, samba, mambo, de Locomía, con abanicos y todo. Acá sacó partido de haber participado del programa Aquí se baila, de Canal 13.

A lo largo de la rutina, Villegas fue rápido, a veces alzó la voz (casi llegando a los gritos) y sus garabatos aparecieron cuando correspondían. No quedará en la historia de las rutinas memorables del Festival (como la de Coco Legrand en 2000, o cada una de las actuaciones de Dinamita Show), pero cumplió el cometido de manera más que correcta. Desde un inicio, consiguió lo más difícil para los comediantes, que la gente enganchara con él y lo siguiera. La gente, al final, lo aplaudió de pie y le entregó las Gaviotas de Plata y Oro.