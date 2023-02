“Es tan desubicado como preguntarle la hora a Tonka”: la irónica alusión de Copano a la animadora y el caso relojes

Estaba sobre la segunda parte de su show de esta noche sobre el Festival de Viña del Mar, ya con una gaviota de plata bajo el brazo. Ahí, relataba la historia de un estadounidense fanático de Chile.

Él mismo que de pronto, para expresar su devoción por el país, le dice: “Lo que más amo de tu patria es Pinochet”

La Quinta Vergara estalló en pifias. De inmediato, el comediante contó que le dijo a su interlocutor gringo: “No me puedes decir eso. Eso es desubicado. Es tan desubicado como preguntarle la hora a Tonka. No se hace eso. Es feo. Si ven a Tonka en la calle, no le pregunten la hora”.