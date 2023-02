Laila Roth asume las pifias en su show en Viña “Me desconecté hasta de mí misma”

No fue su mejor noche. La argentina Laila Roth aterrizaba este viernes en el Festival de Viña bajo el rótulo de revelación del humor trasandino, pero también con cierto anonimato que la hacía una completa desconocida para la audiencia local.

Por tanto, se tuvo que partir ganando la Quinta Vergara. Y en un inicio lo consiguió, con chistes llenos de referencias locales, donde pasaban personajes como Vale Roth, Willy Sabor o Felipe Avello, además del ya consabido beso con Gonzalo Valenzuela, situado en las primeras filas como parte del jurado.

24 de febrero 2023/ VIÑA DEL MAR Laila Roth durante la sexta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023. FOTO: LUIS BOZZO B./ AGENCIAUNO

Hasta ahí todo bien. Hasta que su monólogo se empezó a desmoronar entre largos y enredados pasajes referidos al día en que debió arreglar su inodoro, un sueño que tuvo con Ricky Martin o el reencuentro con su gran amor en una fiesta. Las pifias empezaron a asomar tímidamente.

Antes de la debacle y que la situación se volviera incontrolable, la standupera decidió cortar su show y retirarse: “Perdón si no les gustó”, se disculpó antes de partir, aunque recibió una Gaviota de plata.

En la conferencia de prensa después de su espectáculo, asumió que su show tuvo tropezones y no culminó bien. “Me sentí bien, hubo momentos en que estuve más tranquila y en otros más nerviosa”, comenzó.

24 de Febrero del 2023 / VIÑA DEL MAR Laila Roth durante la Sexta Noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023. FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

“Por momentos me desconecté. Vi tanta gente que uno empieza a distraerse a veces”, añadió, aunque después aseguró que “lo disfruté muchísimo. Me besé con Gonzalo y Yamila y me llevo una Gaviota, qué más quiero”.

“Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás. No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Pero estoy muy contenta con la experiencia en general”, remató.