Roger Daltrey confirma la frustrada biopic de Keith Moon: “Estoy muy contento con el guión”

El líder y cantante de The Who, Roger Daltrey, se refirió al esperado proyecto de biopic sobre el fallecido baterista Keith Moon, ícono del rock por su particular personalidad y su estilo espectacular a la hora de tocar. Aseguró que esta “se hará” y que incluso ya tiene listo un guión en espera de ser aprobado por un director.

Se trata de un proyecto de larga data que no ha podido concretarse. Se remonta de al menos desde 2005, momento en que el actor Mike Myers se apuntó como intérprete para el célebre baterista, muerto en 1978 por sobredosis. Sin embargo, no pasó de allí y nunca logró concretarse.

Roger Daltrey y Pete Townshend (Photo by Robb Cohen/Invision/AP, File)

A pesar de que en 2022 se informó de que el rodaje comenzaría en el verano boreal, finalmente no ocurrió. Así, en charla con NME, Daltrey aclaró el estado de la cuestión. Aseguró que ya cuenta con un guión a la espera de ser aprobado por un director e incluso, ya tiene en mente a un actor para el protagónico.

“Estoy en un borrador que está listo para enviar a los directores -señaló-. Estoy esperando una respuesta de un director con el que estaba hablando antes de comenzar a escribir el guión. Estoy muy contento con el guión, se hará. Tan pronto como termine la película en la que está, la leerá y recibiré una respuesta de él. Esperemos que lo hagamos lo antes posible”.

Asimismo, Daltrey apuntó a los inconvenientes que ha tenido el proyecto. “Es complicado y me ha llevado mucho, mucho tiempo. A una gran cantidad de escritores se les ocurrieron guiones fallidos para que finalmente me sentara y escribiera el tipo de historia que tenía en la cabeza sobre cómo contar una historia que atraiga a la gente, que realmente exponga la Luna llena”.

Respecto al protagónico, que en su minuto iba a tomar Mike Myers, Daltrey aseguró que “Mike [Myers] habría sido genial en ese momento, pero ahora es demasiado viejo, desafortunadamente. Pero tengo a alguien en mente que es un actor muy, muy bueno. Pero, de nuevo, puede que sea demasiado mayor, pero es una plantilla”.

The Who

“Entonces puedo usarlo para hacer rebotar a otras personas [off] y mirar su presencia en la pantalla. Porque había algo en el Moon original que tiene que estar presente en quien quiera que interprete a Keith Moon en esto”, cerró.