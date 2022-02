Otra leyenda a la gran pantalla: la historia de Keith Moon, histórico baterista de The Who

Roger Daltrey, vocalista de The Who, manifestó que hace varios años anhelaba materializar un proyecto cinematográfico que inmortalizara la historia del baterista Keith Moon, miembro icónico de la banda hasta 1978, una de las almas de su sonido y médula del salvajismo que los hizo distintivos.

Finalmente, los deseos de Daltrey se cumplirán. Así lo manifestó la revista Variety, que hace un par de días confirmó que los preparativos para el filme ya están en marcha, y que ya hay un equipo definido y una fecha estimativa para el inicio del rodaje. La película incluso tiene un nombre tentativo: The real me, inspirado en el título de una canción incluida en el álbum Quadrophenia.

Keith Moon, baterista de The Who

Según el artículo, el equipo contará con Paun Whittington como director, reconocido por su trabajo en la dirección de varios capítulos de la aclamada serie de Netflix, The Crown. Por otro lado, el guion estará a cargo de Jeff Pope, audiovisual que fue nominado a los premios Oscar por su trabajo en el guion de la película Philomena en 2014.

Al igual que Brian May en Bohemian Rhapsody, Daltrey y Pete Townshend, músicos y compañeros de formación de Moon en The Who, ocuparán el rol de la producción ejecutiva de la biopic, que iniciará sus grabaciones en junio, durante el próximo verano del Reino Unido. Pese a que tampoco está definido quién será el actor encargado de encarnar al baterista, el proceso de casting ya estaría en curso.

Por su parte, la productora a cargo del proyecto será White Horse Pictures, reconocida por llevar a cabo otra producción que recogió amplios aplausos: el documental George Harrison: Living in the Material World, dirigido por Martin Scorsese.

Según declaró Daltrey en 2018 a la BBC, lo más importante es que la persona que haga de Moon tenga ojos parecidos a los de su compañero. “Moon tenía unos ojos increíbles”, recuerda.

La historia de Keith Moon fue breve pero intensa. El músico destacó por su histrionismo y energía a la hora de enfrentarse a la batería, características que también abrazó en su vida personal. Su adicción a las drogas y el alcohol es conocida e incluso hay anécdotas que lo recuerdan, por ejemplo, haciendo explotar inodoros con cerveza.

A raíz de su estilo de vida, el músico falleció por una sobredosis en 1978, a los 32 años. En entrevista con la revista GQ, Daltrey recordó a su compañero en The Who con las siguientes palabras: “Keith vivió toda su vida como una fantasía. Era el hombre más divertido que he conocido, pero también era el más triste. He visto a Keith en tiempos terribles. Lo vi en su altura, pero luego lo vi en su punto más bajo. Keith es alguien a quien amo profundamente, pero que era un personaje profundamente problemático”.

Cabe destacar que Pete Townshend y Roger Daltrey son los únicos sobrevivientes de la formación original de la banda, pues su bajista, John Entwistle, falleció el 2002 a causa de un paro cardíaco producido por consumo de cocaína.

Pese a su corta vida, Moon es considerado como uno de los músicos más importantes de la historia. Su nombre aparece en el Salón de la Fama del Rock como uno de los grandes bateristas del género, y fue elegido por los lectores de la revista Rolling Stone como el segundo en la lista de Los Mejores Bateristas de Todos los Tiempos en 2011.