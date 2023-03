Depresión, la muerte de su madre y una agresión sexual: el estremecedor camino de Brendan Fraser hasta triunfar en los Oscar

Este domingo cinco debutantes en los Premios Oscar se medían en la disputa por la estatuilla a Mejor actor. Al menos tres de ellos llegaban con buenas posibilidades de triunfo. Y de esa tríada ganó el dueño de la interpretación que removió más emociones durante el último año: Brendan Fraser, por La ballena.

El actor de filmes como Código de honor (1992) y La momia (1999) también tenía preparado uno de los discursos más conmovedores de la jornada.

Brendan Fraser accepts the award for best performance by an actor in a leading role for "The Whale" at the Oscars on Sunday, March 12, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

“Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me resultaron fáciles, pero había una habilidad que no aprecié en ese momento, hasta que cesó. Quiero agradecer este reconocimiento porque no lo podría haber logrado sin mi elenco”, señaló, junto con saludar con especial afecto al director Darren Aronofsky, “por lanzarme un salvavidas creativo y llevarme a bordo del buen barco La ballena, escrito por Samuel D. Hunter, quien es nuestro faro”.

En sus poco más de dos minutos sobre el escenario del Dolby Theatre, Fraser usó la imagen del animal del largometraje para múltiples fines y no escondió las dificultades que atravesó para llegar a ganar su primer Oscar.

Aunque en los últimos años había sumado roles en series como The affair, Trust y Doom Patrol, la cinta de Darren Aronofsky revitalizó una trayectoria que estuvo a punto de perderse debido a diversos problemas. En entrevista con GQ, en 2018, contó que las ofertas profesionales disminuyeron y se aisló. “Sentí que no podía ser parte de eso. No sentí que perteneciera”.

Según su relato, el detonante principal de su alejamiento de la industria fue la agresión sexual que en 2003 habría sufrido a manos de Philip Berk, entonces presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la entidad que organiza los Globos de Oro.

El actor contó que el ejecutivo lo habría manoseado en un evento de la organización y la respuesta del involucrado y de la institución no habrían estado a la altura. “Me deprimí. Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable”, contó sobre las consecuencias de ese episodio, el que siempre ha sido negado por Berk.

Su vida personal sufrió otro golpe tras el divorcio con la actriz Afton Smith, en 2007, y la muerte de su madre, en 2016. Con su primera esposa fue padre de tres hijos, Griffin, Holden y Leland. Según contó en 2018, el primero está dentro del aspecto autista. “Él apunta los nombres de todas las personas que conoce, y mantiene un registro de todos de esa manera”, afirmó este año. En la ceremonia de los Oscar estuvo acompañado por Holden y Leland, y su pareja, Jeanne Moore.

Los problemas de Fraser también escalaron al plano físico. Debido a su trabajo en escenas de riesgo en cine, su cuerpo empezó a dar claras señales de deterioro y tuvo que someterse a diversos procedimientos médicos durante un período de siete años. “Creo que probablemente me estaba esforzando demasiado, de una manera que es destructiva”, reveló sobre un infierno que lo llevó a considerar el retiro.

Pero ocurrió un giro inesperado. Primero recibió el llamado de Steven Soderbergh, quien lo fichó para un papel secundario en la película criminal Ni un paso en falso. Luego llegó Darren Aronofsky y su propuesta para que encarnara a Charlie, el protagonista de La Ballena.

Refugiado en su casa, el personaje vive en una condición crítica debido a su obesidad (pesa más de 270 kilos y se niega a acudir al médico) y a sus infructuosos intentos por volver a vincularse con su hija adolescente, a la que le rompió el corazón luego de que la abandonara cuando era niña.

Es un rol que implicó una transformación radical, que logró gracias al uso de un traje prostético, pero los trucos del cine no ocultan la capacidad actoral de Fraser, su emoción y su plena conexión con un personaje que entiende como si lo conociera de toda la vida. Es un protagónico que lo hará quedar en la historia y que podría marcar el inicio de una nueva era en su dispar trayectoria.

Mientras espera por el estreno de Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y la comedia Brothers, de Max Barbacow (Palm Springs), Fraser no siente nostalgia por ni por sus 20 ni por sus 30. “No me veo como en esos días, y no es algo que necesariamente quiera. Pero he hecho las paces con quien soy ahora”, señaló a The Telegraph en enero.

“Me alegro de que el trabajo que puedo hacer se base en una realidad emocional que no sea mi propia vida, pero con la que me puedo identificar fuertemente”, cerró.