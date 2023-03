Guía total de los artistas urbanos que pasarán por Lollapalooza Chile

En años marcados por el dominio y presencia del género urbano, el cartel de Lollapalooza Chile este año no se quiso quedar atrás y contará con 21 los artistas nacionales e internacionales que navegan por este movimiento, que incluye sonidos del reggaetón, dembow, dancehall, trap y rap. La cita festivalera se llevará a cabo entre el viernes 17 y el domingo 19 de marzo en el Parque Cerrillos.

Aquí, una guía con quienes integran la gran familia del género urbano.

Viernes 17 de marzo

Mora

Gabriel Mora Quintero, conocido artísticamente como Mora, es un cantante, compositor y productor musical de género urbano de Puerto Rico. Mora saltó a la escena musical en 2017 y desde entonces ha colaborado con artistas como Myke Towers, Sech, Danny Ocean y Bad Bunny. Este último fue quien lo llevó a la cima de los listas con la canción Una vez para el álbum YHLQMDLH (2020).

El puertorriqueño llega al evento musical con tres álbumes de estudios, dentro de los cuales destacan canciones como La inocente con Feid; Memorias con Jhayco; y también con este último, 512.

Uno de sus últimos sencillos lanzados Lacone con el chileno Polimá Westcoast y Quevedo.

Tokischa

La rapera dominicana es una de las principales exponentes femeninas del género que se presentarán en Lollapalooza. Sus letras directas y explícitas en que habla sobre aventuras sexuales son parte de su estilo y esencia como artista. Por lo mismo, las polémicas no han estado exentas en su carrera.

Su canción Desacato Escolar, fue acusada de una supuesta apología al trabajo sexual, por lo que fue retirada de las plataformas; mientras que una de sus colaboraciones más conocidas, Perra con J Balvin fue punto de críticas por racismo y machismo en su videoclip. En esta producción se ve al colombiano sosteniendo a dos mujeres de raza negra encadenadas y caminando a cuatro patas.

Tokischa ha colaborado también con artistas como Anuel AA, Ozuna, Madonna y Rosalía. Con esta última ha consagrado dos éxitos: Linda y La combi Versace, parte del álbum Motomami.

Dentro de su repertorio más fresco y reciente se encuentra el remix de Hung up con Madonna y Delincuente junto a Anuel AA y Ñengo Flow.

Pailita

El chileno revelación del 2022 se presentará en el festival luego de su paso por el Festival de Las Condes y la Quinta Vergara (invitado por Polimá Westcoast). En Spotify Pailita cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales solo en Chile, por lo que su participación en es una de las más esperadas y anticipadas.

Dentro de su discografía cuenta con un EP, Soñando despierto, lanzado a fines de diciembre, y colaboraciones con artistas nacionales como Paloma Mami, Cris MJ, Young Cister, Standly, Marcianeke y El Jordan 23.

Ryan Castro

Bryan Castro Sosa, más conocido como Ryan Castro, es un cantante y compositor colombiano. El artista saltó al reconocimiento de la mano de Kevin Roldan, con quien colaboró posteriormente en Medellín y Totoy el frío. Apadrinado por el mismo cantante, Ryan lanzó Dime (ft. DBwoy) y Pensándote. Además, en diciembre del 2021 fue uno de los invitados a la gira de Karol G en Medellín.

Dentro de su discografía el colombiano cuenta con las colaboraciones de artistas como Feid y El Alfa.

Su éxito más reproducido a la fecha es Jordan, lanzado el 2022.

Rojuu

El cantante barcelonés, con tan solo 20 años, se ha convertido en una de las promesas del trap en su país. Empezó como Youtuber -subiendo videos de opiniones de música- para luego dar el paso a ser él el artista.

En 2018 centró su carrera como solista y ha colaborado con artistas como Amaia. Su estilo gira en torno al trap experimental y cuenta con una extensa discografía: seis álbumes; cuatro EPs y más sencillos con los que promete ser uno versión única en su género.

Dillom

Dylan León Masa, más conocido como Dillom, es uno de los fenómenos del trap argentino con apenas 21 años. Hijo de una madre drogadicta y presa, se mudó con su padre, un judío ortodoxo. El mismo artista describió esa experiencia como negativa por lo que decidió irse a vivir con un amigo, luego de pasar días en la calle.

Sus primeras canciones -cercanas a un estilo callejero- lo llevaron al reconocimiento y a colaborar con el productor argentino, Bizarrap. Su sesión acumula más de de 49 millones de reproducciones en Spotify y 109 millones en Youtube.

El éxito y reconocimiento le permitieron grabar su primer álbum Post mortem (2021), que lo consolidó como uno de los grandes artistas que pasaron por la edición pasada de Lollapalooza Argentina, donde tocó ante más de 50 mil personas.

Sofía Gabanna

Nacida como Sofía Peluso, es hermana de la argentina Nathy Peluso. Su nombre artístico Sofía Gabanna se debe simplemente por su gusto por los alfajores Habanna.

Con 22 años, la artista ha incursionado por el género del rap, que adoptó para su primer disco Maté al amor. Compuesto por siete canciones, la misma artista ha dicho que gira en torno al “duelo” y a sus desventuras en el amor. Desde entonces, la argentina ha continuado una carrera consistente en que ha lanzado seis sencillos más y promete convertirse en una de las exponentes femeninas del rap.

Su paso por Chile llega luego de haberse presentado en Cosquín Rock en Córdoba y una fecha en Uruguay.

Shirel

La cantante chileno peruana Shirel, tuvo su primera aparición en la escena musical el año 2016 en el programa de talentos, The voice. Cuatro años después se aventuró por una mezcla de estilos entre el R&B y el trap de la mano del productor Cristián Heyne con Sola, Dímelo y Money.

Más adelante sorprendería con un remix de Money junto a Polimá Westcoast y una colaboración con Denise Rosenthal para la canción Faroles, junto a Soulfía y Kya. Su álbum Cristal fue lanzado en 2022, promocionado por sencillos como Romper platos y Libre albedrío.

Shirel llega a Lollapalooza luego de haberse presentado en la primera edición del festival Primavera Sound en noviembre pasado.

Sábado 18 de marzo

Danny Ocean

Dueño de uno de los hits más reconocidos del reguetón y el pop latino, Danny Ocean debutará en Lollapalooza. El venezolano se inició profesionalmente en la música con sencillos de electrónica, pero su salto a la fama lo dio con Me rehuso. Inspirada en su ex novia y el término de una relación, por la situación sociopolítica de Venezuela, la canción se hizo altamente reconocida en 2017. Actualmente cuenta con más de 1,4 mil millones de reproducciones en Spotify.

En 2018 Ocean colaboró con Coldplay, Tiwa Savage, Wizkid y David Guetta en el sencillo Voodoo. Más adelante lanzaría su primer álbum y colaboraciones con Karol G, Justin Quiles y Tini.

A la cita festivalera llega con su nuevo y segundo álbum, @dannocean2.

Young Cister

Esteban Cisterna, conocido artísticamente como Young Cister, es uno de los exponentes más populares y exitosos de la escena urbana local. Cister se posicionó en lo alto del género urbano con La terapia y su EP, The life of xulo. Desde entonces, el artista se presentó con dos conciertos en el Movistar Arena; fue parte del Festival del Huaso de Olmué; y en febrero pasado fue invitado por Polimá Westcoast y Nicki Nicole para subirse a la Quinta Vergara.

Luego de un exitoso 2022 e inicio de año, el cantante anunció que su paso por Lollapalooza será el último en mucho tiempo, para después enforcarse en otros proyectos, como un disco larga duración.

Su presentación -y despedida momentánea- este sábado podría contar con sorpresas y una audiencia masiva.

Cris Mj

Cristopher Álvarez, su nombre real, empezó su camino en la música en 2019 con canciones como Locura y maldad, Te fuiste con otro y Los malvekes, una exitosa colaboración con Marcianeke y Simón la Letra.

En 2022 el artista lanzó Me arrepentí, junto a AK:420 y Pailita, y junto a este último publicó Dime tú. Pero su éxito y consagración a nivel internacional llegó con Una noche en Medellín, que incluso se posicionó en el Top 50 global de Spotify, superando los 570 millones de streams a nivel mundial.

Fue tanto el éxito, que incluso en un momento la colombiana, Karol G había anunciado su participación en el remix -en el que también participaría De La Ghetto. Finalmente, nunca llegó pero fue la misma “Bichota” quien lo invitó a la Quinta Vergara para interpretar el hit en su show de Viña.

Un remix que si vio la luz fue el de su éxito Marisola. Junto a Standly, Nicki Nicole y Duki lanzaron una de las canciones más reproducidas de su discografía y que también interpretó en la Quinta Vergara junto a la argentina.

La cita de Cris Mj con Lollapalooza llega en el peak de su carrera: giras y visitas internacionales; el lanzamiento de su primer álbum, Welcome to my world, y su apertura al mercado internacional.

Young Miko

Nacida como María Victoria Ramírez de Arellano en Puerto Rico, Young Miko de 24 años, comenzó a publicar su música en 2021, con el sencillo 105 Freestyle. De allí firmó temas como Vendetta, con Villano Antillano, y Puerto Rican Mami, uno de los que le ha generado más visibilidad.

En 2022 publicó su álbum debut, Trap Kitty. Desde entonces ha forjado una carrera en ascenso, que le ha permitido extender sus colaboraciones con artistas como Yandel y Árcangel, incluso del mismo Bad Bunny, quien la invitó a cantar en unos de sus shows en San Juan.

Sin duda, Young Miko es una de las promesas del género que viene a Lollapalooza para darse a conocer y llega con su reciente sencillo, Lisa, que ya acumula más de 8 millones de reproducciones en Spotify y día a día ha alcanzado un nuevo peak en Chile.

Louta

Al borde de lo urbano por su cercanía con el trap, recae el argentino Louta. Hijo de una madre bailarina y un padre ligado al teatro, Jaime Martín James, comenzó el desarrollo de su proyecto musical bajo el nombre de Louta.

Sus inicios en la música fueron como DJ en Europa, para ya de vuelta a su país en 2016 comenzar a trabajar en su música y lanzar su primer disco bajo el mismo nombre. Desde entonces, ha publicado dos discos, Enchastre y 2030. Ambos altamente reconocidos y destacados por explorar distintos géneros como el pop, la electrónica, el dubstep, el trap y el reggaetón.

El argentino llega a Lollapalooza Chile luego de presentarse en 2019 en el festival Fauna Otoño 2019, en el Movistar Arena; una nominación en los Grammy Latinos por 2030 y además, una discografía que cuenta con colaboraciones de artistas como WOS, Bizarrap, Bandalos Chinos y Princesa Alba.

Villano Antillano

Villana Santiago Pacheco, más conocida como Villano Antillano, es una artista transgénero, nacida en Bayamón, Puerto Rico, que comenzó su carrera discográfica en 2019 con el EP Tiranía, en que presenta temas sobre la comunidad LGBTIQ+. Desde entonces, comenzó a lanzar sencillos y colaboraciones hasta que en un evento en Las Vegas, Bad Bunny le presentó a Bizarrap.

Desde ahí surgió la session 51 del argentino, que la llevó al reconocimiento. Villano se convirtió en la primera artista transgénero y no binaria en entrar en la Top 50: Global de Spotify y acumula más de 209 millones de reproducciones en la plataforma.

La puertorriqueña llega a Lollapalooza con su nuevo álbum, La sustancia x.

Stailok

Francisco Rojas, su nombre real, comenzó a hacer música a principios de los 2000, y con 19 años fue uno de los fundadores de Movimiento Original. El cuarteto, y luego trío nacional, se hizo un nombre en la escena del hip-hop y reggae chilena desde la década del 2010 con la voz de Stailok, y que permanece vigente hasta hoy.

Desde entonces, Stailok ha colaborado en canciones de artistas como Portavoz, Flor de Rap y la Combo Tortuga. En 2018 lanzó su primera canción en solitario, Justice, y comenzó con una seguidilla de sencillos hasta su álbum debut Recetas (2022).

Domingo 18 de marzo

LIT Killah

Nacido como Mauro Román Monzón, en Buenos Aires, se hizo un nombre por sus habilidades con las rimas en los torneos de gallos. En 2017 ganó dos fechas consecutivas del evento Quinto Escalón, e incluso fue jurado en las finales del 2020 de la Red Bull Batalla de Gallos Argentina.

En 2018, participó de la tercera session del productor argentino Bizarrap, Lit Killah: Bzrp Freestyle Sessions, Vol. 3. Lo que siguió en su carrera fueron sencillos como Entre nosotros, La trampa es la ley, Mala mía los que permiten acumular 7 millones de oyentes mensuales en Spotify y lo han posicionado como uno de los principales exponentes del género urbano en Argentina.

Su ascenso se consolidó con el álbum debut, MAWS (2021), de alto impacto, el que lo posicionó como un nombre importante en la escena y lo trajo a Chile en gira promocional por Santiago y Concepción, en agosto del 2022.

Dentro de su discografía cuenta con colaboraciones con artistas como L-Gante, Rauw Alejandro, Duki, María Becerra, Nicki Nicole y De La Ghetto.

YSY A

Alejo Nahuel Acosta, conocido YSY A, es otro de los nombres destacados del género urbano argentino. Su carrera comenzó como freestyler en las calles porteñas, donde fue uno de los impulsores de El Quinto Escalón, un torneo que organizaba por Facebook, y por el que pasaron figuras que daban sus primeros pasos como Trueno, Duki, Lit Killah, Paulo Londra o Wos.

Comenzó su camino propio en la música luego de que los torneos se volvieron más masivos y los dejó. Desde entonces, ha lanzado cuatro álbumes de estudio (Antezana 247, Hecho a Mano, Trap de Verdad y YSYSMO), y también ha sido parte de las sesiones del productor argentino, Bizarrap.

Álvaro Díaz

Uno de los pocos artistas del género urbano que usa su nombre propio para publicar música. Nacido en 1995 en San Juan de Puerto Rico, Díaz comenzó su camino en la música en 2015 publicando temas en la plataforma Soundcloud. Allí logró pegar con su primer hit, Chica de la Isla, que le dio visibilidad para comenzar a posicionarse.

Con más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, su discografía cuenta con colaboraciones con Rauw Alejandro, Sen Senra, Feid, Yandel, entre otros.

En 2022 fue uno de los invitados por el artista nacional, Young Cister para ser parte de La terapia remix. Junto a Nicki Nicole impulsaron uno de los grandes hits de Cister, que cuenta con videoclip y lo han acercado a Chile.

Pablito Pesadilla

Pablo Garrido Pacheco, más conocido como Pablito Pesadilla, es un DJ chileno reconocido por su trabajo con artistas como Polimá Westcoast, Paloma Mami y Marcianeke.

Tal como reveló en una entrevista con Culto, desde siempre tuvo un interés por seguir el camino de la música, pero no tenía el talento para cantar. Desde ahí fue que se empezó a introducir en el mundo del DJ y la mezcla.

Su recorrido hasta esta edición de Lollapalooza está marcado por su presentación junto a Paloma Mami en Lollapalooza 2019; la invitación hecha por los Power Peralta en la última edición de Lollapalooza; y telonear los conciertos de Bad Bunny en el estadio Nacional.

Este año llega a la cita festival con la firma de trabajos como Baby Otaku -que la misma Rosalía bailó en un Instagram live-, Baby Doll (con Cris MJ y Harry Nach) y Casi amor de verano (con Young Cister).

DT.Bilardo

A sus 29 años, Kevin Rivas dejó su nombre para dar paso a DT.Bilardo, el productor detrás de la denominada “Cumbia 420″, definida por él mismo como una mezcla entre cumbia, marihuana y reggaetón.

El argentino comenzó su camino como DJ luego de establecerse en España y darse cuenta que podía grabar a distancia con distintos clientes. Su reconocimiento llegó cuando L-Gante lo ubicó para trabajar juntos cuando este tenía solo 15 años. Desde entonces han colaborado durante cinco años y cuentan con canciones como Pistola, El último romántico y Tinty Nasty.

King Savagge

Sebastián Salvo, más conocido como King Savagge, es un artista urbano chileno de 24 años. Desde que tenía 13 años comenzó su trabajo en la música y abandonó sus estudios para dedicarse por completo a su pasión.

El intérprete de Cochinae, llega a Lollapalooza con su primer álbum de estudio, Working, estrenado el pasado 9 de marzo. Este disco cuenta con la colaboración de artistas chilenos como AK420, Paloma Mami, Young Cister y Pablo Chill-e.

El artista se ha abierto un camino en la escena urbana nacional por su cercanía con el trap que lo llevaron a firmar con la productora musical Rimas- que cuenta con artistas como Bad Bunny y Arcángel.