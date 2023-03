Ve aquí el exitoso show de Billie Eilish en Lollapalooza Chile 2023

Un show eufórico se vivió al cierre del primer día del Lollapalooza 2023, con la estadounidense Billie Eilish, actuando en el Costanera Center Stage. Cerca de las 22.00 horas, con media hora de show, desde la organización se pidió a los asistentes dar un paso a la derecha, por problemas de seguridad. Según comentó la organización a Culto, se debía que había muchachos que se estaban apretando y amontonando, lo que podía provocar un accidente. A eso se suma la invasión de asistentes a la sala de prensa, hecho ocurrido minutos antes.

Tras la advertencia de seguridad, Eilish cantó temas como My strange addiction, If a love you was a promise, Idontwannabeyouanymore, xanny, ilomilo, Oxytocin, My future o Better keep your head down. Además, junto a su inseparable hermano y productor, Finneas O’Connell, realizaron una sección acústica, en la que cantaron la ya clásica I love you, junto a Your Power y TV. Todo en una atmósfera más íntima y reposada, lo cual hizo que se calmaran bastante las aguas en el público.