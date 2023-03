Red Hot Chili Peppers dará dos shows en el Movistar Arena de Santiago

Red Hot Chili Peppers, la legendaria banda californiana que ya cuenta más de tres décadas en la escena global, ha agendado su regreso a los suelos chilenos.

Cinco años después de su excelente presentación encabezando el segundo día del festival Lollapalooza 2018, la agrupación regresará al país para dar dos conciertos en el Movistar Arena, el 19 y 21 de noviembre. La noticia se filtró a través de la página de Tarjeta Cencosud y pudo ser confirmada por Culto.

El conjunto retornará a Chile luego de reincorporar a su legendario gutiarrista John Frusciante, quien abandonó sus filas en 2008 para dedicarse a sus proyectos en solitario. En 2019 generó shock en las redes la noticia de su regreso, y el año pasado lanzaron los álbumes Unlimited love y Return of the dream canteen. Ambos acumularon en general éxito de crítica y de ventas, dándole un nuevo impulso a la trayectoria de los hombres de Under the bridge.

La fecha será parte de un tour sudamericano que dará la banda. A principios de este mes anunciaron conciertos en Brasil entre el 4 y el 16 de noviembre, donde pasarán por ciudades como Rio de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. Se espera el anuncio de nuevas fechas en los países vecinos dentro de los próximos días.

Con respecto a la venta de entradas para su doble cita en la capital, solo se sabe que serán distribuidas a través de Puntoticket, y empezará con una preventa exclusiva para clientes de la Tarjeta Cencosud Scotiabank entre el 27 de marzo a las 11.00 horas y el 29 del mismo mes.

La oficialización del evento a través de un comunicado podría darse entre hoy y mañana.

Es la primera vez que el grupo se presentará en el Movistar Arena de Santiago, luego de pasar por la Estación Mapocho en 1999, la Pista Atlética del Estadio Nacional en 2002, el Estadio Monumental en 2011, y las ediciones de Lollapalooza de Parque O’Higgins de 2014 y 2018. Es su sexta vez por el país.