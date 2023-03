“La gente tiene hambre de Romeo Santos”: El fenómeno del Rey de la bachata desde sus leales fanáticas

Cuando Romeo Santos anunció su regreso a Chile con su Fórmula, Vol. 3: La Gira para el 21 de marzo, todo parecía normal y era algo que sus fanáticos veían venir. Lo que ocurriría después -y hasta hace pocas semanas- fue la gran sorpresa para todos. El Rey de la bachata rompió récord con nueve fechas agendadas (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de marzo) en el Movistar Arena, que antes pertenecía a Ricardo Arjona con seis fechas.

El éxito de Santos en Chile no es ninguna novedad. Su debut en suelo nacional el 2010 con Aventura fue un éxito; al año siguiente repitieron la hazaña como parte de la parrilla del Festival de Viña; y ya consagrado como solista, se presentó dos veces en la Quinta Vergara (2013 y 2015); llenó un Estado Nacional el 2015; y realizó cuatro shows sold out el 2018 en el Movistar Arena.

Araxis Berrios (30) y Yendery González (29) son dos caras del fanatismo chileno hacia el intérprete de Propuesta indecente. Para la cita inaugural de este martes, Berrios -que cuenta con más de 51 mil seguidores en su cuenta de Instagram dedicada a Santos en Chile- dice ser la encargada de motivar a quienes asistan desde temprano; mientras que González, presidenta del fan club Romeo Santos en Chile, desde las 16:00 horas repartirá, junto a las otras siete integrantes, 13 mil corazones de cartulina que serán parte del fan action y sorpresa para el show de esta noche.

“Cuando Aventura sacó la canción Ella y yo, algo hizo click en mí. Yo partí como una fanática cualquiera, empecé a compartir imágenes de Romeo en Facebook y de ahí poco a poco la iniciativa fue profesionalizándose. Desde el 2014 soy seguidora real. Al final lo mío es como un fan club abierto. Todos hacemos de todo por él, incluso viajar y endeudarnos”, dice Berríos.

Fue también durante su paso por la agrupación dominicana-estadounidense, que Santos se volvió el ídolo de González. “En mi casa siempre se escuchaba Aventura. Cuando ya era más grande y se pudo dar la oportunidad de hacer un club de fans de él como solista, que lo empecé a apoyar. En cantidad de personas no somos el fan club más grande, pero si el más antiguo. Llevamos 11 años”.

Ambas describen la fanaticada de Santos en Chile como una “gran familia”. Berríos, que asistirá por su cuenta hoy, dice que la idea de llegar temprano hoy al Movistar Arena es para acompañar a quienes estén solos. Mientras que González, asegura que el gusto en común por el dominicano ha hecho que se quieran entre todas sus seguidoras.

A pesar de que el club liderado por González actualmente se compone de solo mujeres, ella dice que el público de Santos es variado. “Hay personas que lo siguen desde Aventura; de su carrera como solista; jóvenes por sus colaboraciones en lo urbano, pero, principalmente somos mujeres”.

El paso de Romeo Santos por Chile este año marcará un nuevo encuentro de este con sus fanáticas chilenas. “Yo creo que lo he visto más de 10 veces”, asegura González. Mientras que Berriós dice: “He ido a Valparaíso, Coquimbo, Viña del Mar. Fui a los cuatro shows del 2018, incluso ahí me besó. Fui la elegida para subir al escenario en una de las performance. Para los conciertos de este año ya tengo entrada para tres (21, 22 y 23), hasta ahora”.

Luego agrega: “Yo me entrego a sus shows. Me han preguntado: ‘¿Para qué vas a ir a nueve fechas si va hacer lo mismo?’, pero no es así. Él siempre en sus conciertos sorprende a sus fanáticos. Por ejemplo, no canta siempre las mismas canciones”.

Según lo que reportó la productora Bizarro -encargada de traer a Santos a Chile- la venta de tickets de sus primeros seis shows anunciado se agotó en solo dos días. Nunca antes un artista había agotado en tan poco tiempo seis días en uno de los principales recintos para shows en Santiago. De hecho, las primeras cuatro fechas se vendieron en menos de diez horas.

Este martes por primera vez Romeo Santos presentará su nuevo álbum, Fórmula, Vol.3, en Chile. Un disco que cuenta con la colaboración de artistas como Rosalía, Justin Timberlake y Christian Nodal. Dentro de lo más fresco de su discografía, cuenta con la exitosa colaboración junto a Karol G, X si volvemos.

Es eso mismo lo que según González cautiva y hace que Santos congregue tanta fanaticada en Chile. “Él hace y se mete en distintos tipos de género. No solo se queda en la bachata clásica, el la ha sabido tomar y llevar a otros lugares y artistas”. Berríos complementa: “La gente tiene hambre de Romeo Santos. Él conmueve con sus canciones y su forma de ser. No es por nada que es el Rey de la bachata”.