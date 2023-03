Rosalía y Rauw Alejandro: historia total de un romance entre canciones, tatuajes y besos apasionados

De Liz Taylor y Richard Burton a Kurt Cobain y Courtney Love, los romances entre estrellas son propios de la industria. En su versión millenial, la relación entre la española Rosalía (quien acaba de descollar con su show en Lollapalooza) y el puertorriqueño Rauw Alejandro, figuras de la música latina, es la que acapara la mayor atención. Más en momentos en que se disponen a proyectarla en una nueva colaboración musical.

Se trata del epé RR (las iniciales de ambos), disponible en plataformas desde este 24 de marzo. Un proyecto en conjunto que involucra tres canciones (Beso, Vampiros y Promesa), las que a modo de una pequeña historia (y con un agudo sentido del negocio), devela las fases del amor. Una producción sobre la que pareja se explayó en la primera entrevista que han concedido juntos, al streamer español Ibai Llanos.

Rauw Alejandro y Rosalía

Allí comentaron que la decisión de producir un trabajo en conjunto fue algo que se masticó con el tiempo. “Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo”, señaló Rosalía.

¿Cómo fue trabajar juntos? la Rosalía señaló que “[Rauw] tiene carácter” y que al puertorriqueño “no le gusta pensar mucho las cosas, es más fluido que yo, se adapta mucho”. Mientras, él, detalló que la Motomami, “es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta”.

Un amor en tiempos de Instagram

No se conocen muchos detalles sobre el inicio de la relación de ambos. Pero lo claro es que fue el puertorriqueño quien tomó la iniciativa, y pudo aprovechar los contactos en común dentro de la industria musical. Un par de telefonazos a productores, algún viaje y así pudo estar cara a cara con la artista. Un momento que había esperado con ansias. “Ya sabes que los hombres tienen que tirar el maíz siempre”, señaló en declaraciones recogidas por Hola!, la afamada revista española especializada en espectáculos.

El puertorriqueño (quien acompaña a Bad Bunny en Party, uno de los temas de Un verano sin ti) sentía una atracción por la barcelonesa. Pero con el tiempo, notó que había algo más. Rauw se sentía abrumado ante el carisma y el desplante de la “Motomami”. Quedaba de piedra. Nada más se volvía un muchacho caribeño en busca de una chance. “Supe que estaba enamorado de Rosalía porque se me volcaba el estómago al verla y me ponía torpe”, señaló al mismo medio hispano.

Los primeros indicios del romance surgieron en agosto de 2021, cuando se difundieron fotografías en que se les ve tomados de la mano, al salir de The Nice Guy, un local del vecindario de West Hollywood en Los Ángeles.

Tras semanas en que circularon especulaciones en las redes sociales, todo se confirmó el 25 de septiembre de ese año, con ocasión del cumpleaños de la catalana. Ambos se dejaron ver muy enamorados y relajados durante la celebración. “Libra y bendecida”, escribió Rosalía en una serie de fotos publicadas en Instagram, donde se le ve recostada sobre el regazo del boricua, quien con joystick en mano, parecía perdido en los confines de un videojuego. Casi como cualquier pareja de su edad (ambos de 30 años). La foto hizo furor con más de cuatro millones de likes.

En su charla con Ibai, la Rosalía detalló lo que le llamó la atención de Rauw. Básicamente, se abrió a salir de los prejuicios. “Cuando te conocí pensaba que tú eras de una manera y luego me sorprendiste”, aseguró. “Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”.

En noviembre de 2021 debutaron en público como pareja con ocasión de la alfombra roja de Los 40 Awards, en Palma de Mallorca. Esa noche se besaron y Rauw la llamó su musa. De hecho, si ella le dedicó Hentai, de Motomami, él no se quedó atrás. Para ella es la canción Nap ZzZz, aunque en charla con Rolling Stone, declaró que no todo lo que produce está inspirado en la relación.

“No todas las canciones son sobre ella específicamente -declaró-. Ella puede ser mi musa, pero me inspira de diferentes maneras: como suena, en cuanto a producción, no literalmente. La gente se confunde. En este momento , si pongo una canción triste, no tiene nada que ver con mi vida personal”.

Rosalía lleva tatuado una doble RR en uno de sus pies. En el programa El hormiguero, la catalana explicó que es una forma de llevar a su chico en la piel. “Me dolió mucho porque lo hice sin ningún tipo de adormecimiento”, detalló. “Le dije [a Rauw], ‘Me voy a tatuar tu inicial porque también es mía’”. Así nació la doble RR. Una jugada con la firma de la Motomami.

Desde entonces se les ha visto juntos en fotografías en las redes. En septiembre de 2022 celebraron en Nueva York el cumpleaños de la española, y en las redes sociales publicaron un carrusel de fotografías de una salida a un salón de juegos en la Gran Manzana.

Días después, el 8 de octubre, Rauw se coló de sorpresa en el escenario del YouTube Theatre de Inglewood, California, durante uno de sus shows de la gira promocional de Motomami. Mientras ella cantaba el hit Despechá, él apareció bailando en el escenario. Ella, se sorprendió. Todo se selló con un romántico y jugoso beso ante el furor de los espectadores.

Aunque desde junio del 2022 no se les veía juntos, lo que alimentó el rumor de ruptura (más cuando Rosalía lanzó Despechá), no tardaron en volver a mostrarse en las redes sociales.

¿Campanas de boda? no por ahora. Al menos la Rosalía, en su estilo se lo respondió así a Ibai durante la entrevista: “Ay, Ibai. ¡Qué cosas tienes, de verdad! Eres como mi abuela. Mi abuela siempre me dice: ‘Bueno, y qué’”. Lo que está claro, es que están en las nubes. El puertorriqueño ha reconocido que la relación le ha sentado bien. “Estoy ‘enchulado’, estoy enamorado, eso es bonito, el amor es bello. Estamos bien, estoy contento. Ahora mismo estoy enfocado en mi carrera. Estar enamorado te ayuda a enfocarte en el carril que es”.