El triunfo de Keanu Reeves: John Wick 4 arrasa en su estreno en cines

Nacida en 2014, la saga John Wick registró su mejor estreno este fin de semana. Con la llegada de la cuarta parte, la franquicia de acción se apoderó del primer lugar de la taquilla en Estados Unidos y en importantes mercados del mundo.

En salas norteamericanas totalizó US$ 73,5 millones, superando con holgura la recaudación de la película original (US$ 14 millones) y de las dos secuelas (la segunda alcanzó US$ 30,4 millones y la tercera, US$ 56,8 millones).

Además, John Wick 4 se convirtió en el segundo debut más millonario de la carrera de Keanu Reeves y en todo el mundo totalizó US$ 137,5 millones.

Dirigida nuevamente por Chad Stahelski, la cinta sigue al asesino a sueldo en su intento por liberarse de sus obligaciones con La Mesa, encontrando oposición en el implacable Marquis de Gramont (Bill Skarsgård).

El chileno Marko Zaror interpreta a Chidi, mano derecha del Marquis, y es parte de un elenco también compuesto por Donnie Yen, Ian McShane, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama y Scott Adkins.