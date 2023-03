Marko Zaror y su trabajo con Keanu Reeves en John Wick 4: “Es como que el Real Madrid te llame para jugar de titular una final”

No hubo un proceso de casting, sino que un llamado directo. Chad Stahelski, doble de acción de Keanu Reeves en Matrix (1999) que debutó como director con John Wick (2014), lo contactó con una idea en específico.

“Marko, tengo un personaje para ti. Lee el guión y, si te gusta el personaje, ven a pasarlo bien con nosotros en esta película”, recuerda Marko Zaror que le transmitió el cineasta. “Leí el guión y el personaje estaba muy entretenido”, dice a Culto.

Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Más de una década después de irrumpir con Kiltro (2006) y Mirageman (2007), del realizador nacional Ernesto Díaz Espinoza, el actor y artista marcial dice que pensó: “Este el momento”.

Stahelski lo convocó a trabajar en John Wick 4, la nueva secuela de la saga protagonizada por Reeves, unas de las cumbres del cine de acción de Hollywood de los últimos años. La oferta consistía en dar vida a Chidi, el hombre de confianza del Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), el gran enemigo del filme que debuta hoy en cines chilenos.

“Yo soy su brazo derecho, el que le hace el trabajo sucio. Trabajar con él fue una tremenda experiencia. Él es un actor potentísimo”, señala sobre el intérprete sueco.

La película cuenta con caras conocida de la saga (Ian McShane, Laurence Fishburne, Lance Reddick) y suma a dos estrellas del cine de artes marciales: el japonés Hiroyuki Sanada y Donnie Yen, el actor y coreógrafo chino con cuatro décadas de carrera. En palabras de Zaror, “un ídolo del género. Crecí viendo sus películas y Redentor se inspiró en una de ellas”.

El intérprete ejemplifica recurriendo al mundo del fútbol: “Es como que te llamen del Real Madrid a jugar de titular en una final”.

Foto: Murray Close

Las primeras escenas del chileno fueron en Berlín, una de las varias urbes que acoge la historia. Según dice, sentía “mucha adrenalina, ganas de estar ahí, un poquito de ansiedad, de nerviosismo, natural. Pero muy preparado. Me he preparado toda mi vida para una oportunidad como esta”.

-Keanu Reeves es conocido por su talento en las escenas de acción. ¿Cómo describiría su trabajo junto a él?

Es increíble. Esta es la primera que lo veo trabajando. Es un superhéroe ese compadre. Ver la pasión con la que trabaja, toda su filosofía de vida... Lo que comunica Keanu Reeves como persona, como ser humano, para mí es como deberían ser los superhéroes de verdad, a los que deberíamos seguir y los que deberíamos de alguna forma tratar de mostrar a los jóvenes, a nuestros hijos. Fue muy impactante encontrarme con un personaje con ese nivel de éxito en la vida, pero con esa humildad, con esa pasión por lo que hace y profesionalismo. Él es John Wick de verdad.

-¿Cuál es la principal exigencia en estas producciones tan grandes?

Claramente estar muy comprometido con el personaje y entregar toda la preparación física y expertise en artes marciales que he tenido durante toda mi vida, ese conocimiento de combate en escena. Porque como artista marcial, yo me considero artista marcial-actor, tengo la capacidad de controlar los movimientos, de poder trabajar con un actor y al mismo tiempo con un stunt. Puedo tener una precisión en la intensidad de los golpes y los impactos, y la velocidad de una coreografía, y eso requiere de años y años de entrenamiento de artes marciales.

Foto: Murray Close

“Cada vez que hago una película, es donde tengo que llevar eso al máximo. Vendría siendo mi competencia. Un boxeador o una persona que compite en la UFC, se prepara para esa pelea de. Yo llevo ese mismo concepto para una película. Me preparo en cuanto a nutrición, a entrenamiento, para llegar a esa película, que es como mi competencia, donde tengo que rendir no solamente en la parte de actuación, sino que la parte física la tengo que llevar a ese nivel. Es como mi Copa del Mundo”.

-Con Ernesto Díaz Espinoza lo una gran amistad. ¿Qué le comentó cuando se enteró que estaría en John Wick 4?

Fue una tremenda celebración. Ernesto fue clave para mí en John Wick, porque me ayudó mucho con mi personaje. A través de Zoom, me ayudó mucho a hacer una propuesta de personaje.

-¿A futuro le interesa dividirse entre Chile y sus proyectos afuera, o concentrarse mucho más en las producciones internacionales?

No sé si lo puedo controlar. Tengo que dejar que la vida me vaya mostrando las señales o yo ir de alguna forma manteniéndome honesto con lo que quiero vivir para seguir adelante. Me gusta filmar en Chile, para mí siempre va a ser increíble hacer un proyecto en Chile, como también poder hacer otra película grande con algún estudio. Mientras el proyecto me guste, y esté alineado con lo que quiero hacer, obviamente da lo mismo.