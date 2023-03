Con AC/DC y Ozzy Osbourne en una noche: llega Power Trip, el festival que reunirá a las grandes leyendas del heavy metal

Hoy se dio a conocer lo que será probablemente el festival soñado para todos los fanáticos del rock pesado y el metal: Power Trip.

El festival se realizará entre los días 6 y 8 de octubre en el Empire Polo Club de Indio, en Calfornia, a cerca de 200 kilómetros de Los Ángeles; la misma explanada en la que se realiza anualmente el evento Coachella. La primera noche del festival será encabezada por Guns N’ Roses e Iron Maiden; la segunda jornada contará con las presentaciones de AC/DC y Ozzy Osbourne. En tanto, Metallica y Tool estarán encargadas de cerrar el épico fin de semana.

El festival, organizado por los mismos detrás del Coachella, sigue una línea similar al Desert Trip; festival de 2016 que contó con las presentaciones de The Rolling Stones, Paul McCartney, The Who, Roger Waters, Neil Young y Bob Dylan en un solo lugar.

Llama especialmente la atención el fichaje de Osbourne. A principios de febrero, el príncipe de las tinieblas había lanzado un emotivo comunicado anunciando su retiro de los escenarios, debido a las secuelas en su salud de los accidentes y enfermedades que ha sufrido en los últimos años. Al parecer, se recuperó y estará en forma para la cita californiana.

Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 6 de abril, a través del sitio web oficial del festival. Sus valores van desde los 599 a los 1799 dólares (473 mil a 1 millon 420 mil pesos chilenos).