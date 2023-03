Una historia de bullying y venganza: The Glory, el drama coreano que triunfa en el streaming

El abuso escolar suele dejar huellas en sus víctimas. Ese es el caso de Moon Dong Eun, una joven que pasó por múltiples torturas en sus años escolares y que marcaron el transcurso de su vida para siempre. Quemaduras, golpes e incluso acoso sexual fueron sólo algunas de las cosas que tuvo que pasar.

Todo, ante la indiferencia de las autoridades del colegio y la ausencia de sus padres. A eso se sumaba otra brecha que la separaba de sus maltratadores: mientras que la joven vivía en condiciones económicas precarias, los compañeros responsables de agredirla venían de familias adineradas y poderosas.

El único escape viable era la dimisión. Una decisión académica que la obligó a trabajar desde muy joven, pero también a renunciar a su sueño de ser arquitecta. Sin embargo, los rostros de sus antiguos compañeros nunca se borraron de su mente. Es más: antes de abandonar la escuela, juró vengarse de cada uno de los responsables del acoso que le tocó vivir. Cueste lo que cueste.

The Glory (Netflix)

Esa es la historia con que arranca The Glory, serie surcoreana que hace unos días estrenó la segunda parte de su temporada 1, y que desde su llegada al streaming a fines del año pasado se convirtió rápidamente en una de las series más reproducidas de Netflix. Con 16 episodios de una hora, la más reciente tanda del drama dirigido por Ahn Gil-ho acumuló 123,59 millones de horas vistas sólo en su última tanda de episodios, justificando la fuerza que adquieren cada vez más las producciones del país asiático en plataforma y liderando la lista de las series de habla no inglesa más reproducidas por segunda semana consecutiva. En total, la serie acumula poco más de 80 millones de horas reproducidas en su primer ciclo.

Aunque se trata de una ficción, varios de los pasajes más crudos de la trama hacen referencia a un caso de bullying que conmocionó a la sociedad coreana varios años atrás, y que tiene más de una similitud con lo vivido por la protagonista de The Glory.

Un caso que remeció Cheongju

Corría el 2006 cuando los medios locales reportaban un incidente que terminó con una joven de 15 años hospitalizada, víctima del acoso de tres compañeros de su escuela. Según detalla el portal Korea Herald, los estudiantes, pertenecientes a una escuela de Cheongju, acosaron por cerca de 20 días a la muchacha. La principal motivación del grupo era quitarle su dinero. Y cuando no lo lograban, procedían a golpearla con un bate de béisbol, arañarle el pecho con pinches e incluso atacarla a puñetazos y patadas.

Pero el detalle más impactante eran las torturas que el grupo ejerció contra la adolescente utilizando un rizador de pelo, el que presionaban contra su piel con la excusa de probar la temperatura del aparato. Como si las heridas provocadas por el calor no fuesen suficiente, la joven afirmó que sus abusadores le quitaban las costras como parte del “castigo”, para luego volver a quemarla.

Fotografía del caso que inspiró la serie The Glory, compartida por el medio coreano Newsis

La rutina abusiva sólo se detuvo cuando la víctima llegó al hospital a raíz de una protuberancia del coxis provocada por el maltrato, lo que, sumado a las quemaduras, derivó en una internación que se extendió por cerca de seis semanas.

Por suerte, y a diferencia de la historia de la protagonista de la serie, el caso sí tuvo una resolución en la justicia. El Tribunal de Distrito de la ciudad emitió una orden de arresto contra una de las estudiantes, reconocida como la principal responsable del bullying. Durante la investigación, fue arrestada y admitió su culpabilidad en lo sucedido. “Mis amigos me agredieron durante casi un mes. Me amenazaron por dinero. Todo lo que hicieron fue torturar”, señaló la víctima en los informes policiales. Cabe destacar que las autoridades de la escuela también sufrieron represalias administrativas por su responsabilidad en no frenar ni notificar lo que estaba ocurriendo dentro de la institución.

El caso tuvo tal impacto en la comunidad que avivó un extenso debate sobre la violencia escolar en el país asiático. Tanto así, que incluso se aplicaron una serie de protocolos para mediar los casos de bullying en los colegios, aunque varios profesores acusaron que la falta de expertos en legislación dentro de los comités encargados de resolver los casos de matonaje terminaban por dejar las mediaciones en nada.

The Glory (Netflix)

Sin embargo, en una conferencia de prensa, la escritora Kim Eun Sook, mente creativa detrás del argumento de la serie, comentó que la principal inspiración para redactar la historia de Moon Dong Eun tuvo origen en una conversación con su hija. En dicha oportunidad, la niña le preguntó: “Mamá, ¿estarías más desconsolada si golpeo a alguien casi hasta la muerte o si otra persona casi me golpea hasta la muerte?”.

Para la escritora, la respuesta llegó cuando comenzaba a trazar los primeros borradores del drama. “Mientras escribía The Glory pude encontrar la respuesta a esa pregunta. Creo que tendría los medios para resolver el problema si mi hijo llegara a casa golpeado casi hasta la muerte”, afirmó a los medios convocados. “Tengo el ‘dinero’ para perseguir a los perpetradores hasta el fondo del infierno. Así que creo que preferiría que mi hijo volviera a casa golpeado casi hasta la muerte”.

Una suerte que no todas las víctimas de bullying tienen. “Nuestra Dong Eun en la película no tenía esos medios. En realidad, muchos Dong Eun en el mundo no tienen esos medios. No tuvieron padres con dinero suficiente y no estaban dada la situación familiar. Entonces, quiero mostrarles mi apoyo. Traté de escribir la historia para que Dong Eun pueda llevar a cabo con éxito su venganza porque no es así en la realidad”, concluyó.

Kim Eun Sook, escritora de The Glory (Netflix)

El veredicto de la crítica

En general, la respuesta del público y de la prensa especializada ha sido positiva. En Rotten Tomatoes figura con un 83% de valoración por parte de la crítica y un 95% por parte de la audiencia, mientras que en Filmaffinity pondera una valoración de 6,8 (de un máximo de 10).

La crítica publicada en el sitio Cinema Escapist califica la serie como un aporte al género de los k-dramas, subgénero que agrupa a las series de origen surcoreano. “The Glory es otra adición sólida a la letanía de k-dramas que representan la violencia escolar. A través de su popularidad y su elenco repleto de estrellas, el programa reabre conversaciones sobre cómo la sociedad surcoreana puede proteger a las víctimas de acoso y prevenir futuros incidentes. La primera mitad de la serie establece el tono y la historia a la perfección”, condensa el texto firmado por Jianne Soriano.

The Glory (Netflix)

El comentario también agrega varios datos sobre el impacto del bullying en la sociedad de Corea del Sur: “El acoso escolar ha ido en aumento en Corea del Sur desde al menos la década de 1990 (…) En los últimos años, ha habido un ajuste de cuentas al estilo #MeToo sobre figuras de alto perfil que han sido acusadas de intimidación mientras estaban en la escuela. Los casos destacados incluyen a las atletas gemelas Lee Jae-yeong y Lee Da-yeong del equipo nacional de voleibol femenino de Corea del Sur, el actor Kim Ji-soo y Kim Ga-ram, ahora ex integrante del grupo femenino de K-pop LE SSERAFIM”.

“Como muestra The Glory, tales debates sobre el acoso escolar se ven envueltos en la angustia en torno a la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur y, a menudo, resaltan las disparidades socioeconómicas. Debido al estatus y la influencia de sus familias, muchos acosadores nunca enfrentan ninguna consecuencia y llegan a ser incluso más exitosos en la edad adulta”, condensa la crítica.

Por su parte, el diario El Comercio destaca el uso de recursos narrativos y su rol a la hora de destacar ciertas facetas de los personajes. “En la ficción, la reconocida guionista Kim Eun-sook coloca muchos flashbacks de la joven malvada Park Yeon y sus amigos quemando a Moon. La escritora no repite sin sentido la crudeza de la violencia, pero en la serie se combina el dolor del personaje en sepia con los colores naranjas y azules de una mujer adulta deseosa de vengar a quienes le arruinaron la vida. Esto carga a las primeras escenas de desconsuelo, impotencia, desolación”, señala la autora.