Karol G se molesta con revista que retocó sus fotos en exceso: “Es una falta de respeto a mí”

Karol G, hoy en la cima de su estrellato y popularidad, siempre se ha preocupado por exhibir un rostro sincero frente a fans y medios. Así incluso lo demostró en febrero pasado, cuando abrió la reciente versión del Festival de Viña del Mar.

Por lo mismo, ahora alzó la voz para mostrar su molestia con la portada de la última revista GQ, donde ella es retratada.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, de esa forma parte el texto donde expresa sus reparos en torno a una imagen que le parece retocada en exceso.

Precisó además que “mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, siguió.