Linkin Park lanza edición aniversario de su clásico álbum Meteora

Meteora 20th Anniversary Edition, así se llama el nuevo lanzamiento de Linkin Park, acaso una de las bandas insignes del Nu Metal. El volumen incluye material inédito, entre los cuales se encuentra Lost, el primer single promocional de esta nueva edición y donde se puede volver a escuchar al fallecido Chester Bennington.

Lost se mantuvo notablemente en el puesto N°1 de radios de rock y alternativas durante cuatro semanas consecutivas. Desde su lanzamiento, se convirtió en el primer debut de Linkin Park en el N°1 del chart de Radios de Rock y Rock Alternativo de Billboard en más de una década. También llegó a la máxima posición como la nueva canción de rock más reproducida del año, con más de 100 millones de streams globales y 33 millones de vistas en YouTube de su increíble videoclip.

Otro importante hito de su icónico segundo álbum, -que fuera nominado al GRAMMY®-, es que “Meteora” consiguió su octava certificación de platino de la RIAA. Esta cifra continúa siendo la segunda certificación más alta de la banda.

Junto con los temas previamente revelados Lost y Fighting Myself, los fans podrán experimentar finalmente “More The Victim”, que debutó en The Howard Stern Show. Mike Shinoda mezcló y estructuró personalmente el producto final, asegurándose de respetar la intención inicial. “Lo que me gusta de estas tres canciones es que son muy diferentes entre sí”, comentó Shinoda. “Todas muestran un enfoque diferente al de la banda de aquel entonces”.