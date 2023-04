Edo Caroe agota en minutos segunda fecha en Movistar Arena

Un fenómeno. El comediante y mago Edo Caroe agotó su segunda fecha en el Movistar Arena, agendada para el martes 23 de mayo. Tal como ocurrió con la primera, los tickets cual acto de magia, volaron en apenas 30 minutos.

“¡¡Gracias público querido!! No puedo con esta emoción, no tengo palabras. ¡¡Solo sé que serán dos shows tremendos!! Ya me explayaré más cuando me calme”, señaló Caroe en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Caroe marca un precedente al convertirse en el primer comediante chileno en llenar dos Movistar Arena en solitario. La primera fecha fue para el miércoles 24 de mayo a las 20.00 horas, la cual agotó en 30 minutos. Luego se fijó una segunda, agendada para el día anterior.

Caroe presentará el show Lo que salga, donde compilara lo mejor de su rutina y su conocida personalidad sobre el escenario.