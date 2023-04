Lee Cronin, director de la nueva Evil Dead: “Quería que fuera una montaña rusa de emociones y terror”

Lee Cronin recuerda que tenía entre ocho y nueve años cuando su padre le mostró las dos primeras partes de Evil dead, la saga de terror de Sam Raimi. “Nunca había visto algo así”, dice a Culto. “Se sentía como algo que no debería estar viendo. Se sentía como algo que realmente nunca había experimentado”.

Ese niño oriundo de Irlanda se terminó transformando en el director y guionista de la quinta entrega de la franquicia y la primera adición en diez años, que ya se puede ver en cines chilenos bajo el título Evil dead: El despertar.

Si bien “al igual que cualquier fanático de Evil dead, o cualquier fanático del terror, las películas ocupan un lugar muy querido en mi corazón”, era consciente que necesitaba refrescar la historia. Avalado por cortos y un solo largometraje previo (The hole in the ground, 2019), se adentró en territorio sagrado para los seguidores de la historia.

El Naturom Demonto, el libro de los muertos, vuelve a jugar un papel clave en la trama, pero sus protagonistas son caras nuevas. Cronin presenta a Beth (Lily Sullivan), una trabajadora de la industria musical que visita a su hermana mayor, Ellie (Alyssa Sutherland), quien atraviesa una frágil situación junto a sus tres hijos. Sin embargo, el reencuentro familiar experimenta un giro radical cuando hallan el libro en las profundidades del edificio.

Recibida con elogios en el último festival South by Southwest, la cinta es su aporte a una saga que no afloja con el paso de los años. “Creo que la creatividad, la energía y el tipo de espíritu independiente y toda la actitud que tiene la película es algo que realmente conecta con la gente”, opina.

-¿Qué es lo más desafiante de hacer una nueva película de una franquicia con 40 años de historia?

Creo que el gran desafío es encontrar un territorio nuevo, un terreno fresco para contar la historia. Eso fue muy importante. Soy un gran amante de las películas (originales), pero instintivamente sentí que necesitábamos llevar el terror a un lugar nuevo y crear un contexto nuevo, con personajes nuevos y una metáfora fresca para el público. Y hacerlo bien era lo más importante. Siempre vuelvo a mí mismo cuando se trata de producir terror y espectáculo, pero tenía que estar ambientada en personajes y circunstancias que se sintieran frescos y originales para esta franquicia.

-Uno de los grandes temas de su película es la maternidad. ¿Cuán convincente cree que le resultará eso al público?

Creo que es convincente, porque se refleja a través del terror y cómo se desarrolla el terror. Y creo que la idea de que alguien amado y confiable, y que es el líder dentro de una familia, se ponga en contra de la inocencia y de la estructura de esa familia, es algo que las personas encontrarán realmente aterrador y atractivo. Y es algo con lo que pueden conectarse y ojalá también identificarse.

-Originalmente esta cinta sería lanzada directamente en la plataforma HBO Max. ¿Por qué cree que el terror funciona mejor en un cine?

Siempre hice esta película con la ambición y la esperanza de que fuera para la pantalla grande. Y afortunadamente el público que asistió a las proyecciones de prueba y las personas brillantes que trabajan en Warners Bros. y New Line vieron el potencial de cómo esta película podía ser realmente para un público más amplio. Creo que cuando ves una película como esta en una gran sala oscura, en una pantalla grande, con el sonido alto, con una sala llena de extraños, puedes tener una experiencia. Y eso es lo que yo quería, que fuera una verdadera experiencia y una montaña rusa de emociones y terror, pero también entretenimiento. Eso era muy, muy importante para mí. Que la gente se lo pase bien viéndola.

-¿Ya está trabajando en la siguiente película de Evil dead?

Estoy trabajando en algunas cosas diferentes en este momento. Creo cuando eres escritor y director necesitas siempre considerar un par de historias diferentes, dos o tres, y tratar de descubrir cuál es la mejor para que sea la siguiente. Tal como sorprendí al público al pasar de The hole in the ground a Evil dead: El despertar, espero sorprender al público con lo que traeré a la pantalla a continuación.