KC And the Sunshine Band se presenta este viernes en el Teatro Caupolicán

Este viernes 28 y sábado 29 de abril finalmente termina la espera de muchos y muchas fanáticas y fanáticos de la música disco. Será nada menos que el regreso a Chile de una de las agrupaciones más representativas de la música disco que imperó en el mundo a partir de la década de 1970.

KC and the Sunshine Band, agrupación también llamada por sus seguidores como “La máquina del ritmo” y que gracias a sus icónicas canciones como That’s the way (I like it), (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty, Get Down Tonight y Please don’t go, entre muchas otras, generaron durante aquella época uno de los movimientos musicales que más se recuerdan en la historia de la música, con un particular estilo que deambula entre el funk, la música disco, el dance, el pop rock y el R&B.

El grupo liderado por Harry Wayne Casey (KC), fue fundado en el año 1973 y cuenta con una dilatada trayectoria que incluye 13 discos de estudio, al menos 10 álbumes de compilaciones y más de 30 singles que han logrado trepar a los más altos puestos en los principales rankings en el mundo entero. Entre 1985 y 1993, el grupo tomó un receso, pero hasta la fecha no ha dejado de seguir realizando giras y presentaciones en todo el mundo, gracias a la enorme batería de éxitos con los que cuentan.

Una de las visitas a Chile que más se recuerdan de esta agrupación fue su presencia en la versión número 22 del Festival de la Canción de Viña del Mar en el año 1981, evento que para muchos fue una de las mejores versiones por la cantidad de artistas top estuvieron presentes y que aparte de KC, tuvo la presencia de figuras como Julio Iglesias, Miguel Bosé, José Luis Rodríguez, Ray Conniff y Camilo Sesto. Todos venían en el mejor momento de su carrera. Esta vez KC espera rememorar aquella época gloriosa y confirmar que, pese al tiempo transcurrido, sus rítmicas canciones jamás han dejado de ser escuchadas por el público de este rincón del planeta.

La cita será en el Teatro Caupolicán este viernes 28 y sábado 29 de abril a las 20.30 horas y aún quedan entradas disponibles en las boleterías del Teatro (San Diego 850) y a través del sistema Puntoticket.