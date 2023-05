Roger Waters viene a Chile con su gira de despedida

Ya es un hecho. Roger Waters vuelve a Chile. Una de las almas de Pink Floyd, encarnación de una de las eras más gloriosas e inventivas de la música popular, materializará su quinta venida al país, como parte de su tour global This is not a drill.

El mismo que no sólo está cruzado por el mensaje político y la espectacularidad técnica; también tiene un ingrediente emotivo. “Podría ser mi último ¡hurra! Mi primera gira de despedida”, es la sentencia y el aviso del músico de 79 años según presenta un comunicado, alertando que posiblemente después de este periplo no habrá más. Una de las últimas instancias para ver en vivo la magia de Pink Floyd.

Se trata de un espectáculo que ronda las dos horas y que repasa cerca de 25 composiciones, gran parte de ellas centradas en sus días en el cuarteto británico, las que van desde Money, Us and them y Any colour you like, del legendario The dark side of the moon (1973), hasta las más tardías Another brick in the wall, In the flesh o Run like hell, parte del emblemático The wall (1979).

En medio, hay tiempo, espacio y retórica para sus aventuras en solitario, con tracks como The powers that be, The bravery of being out of range, Broken bones y The bar.

Todo además cruzado por la majestuosidad técnica de siempre y la verborrea política que apunta a distintas contingencias, amigos y enemigos: por el show pasan menciones a la represión policial, los presidentes de Estados Unidos desde los 80, Palestina, Ucrania y Julian Assange. También hay saludos para los orígenes de Pink Floyd, con las habituales imágenes de Syd Barrett en las pantallas.

En Sudamérica, hasta ahora hay confirmados espectáculos para el 17 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y para el 21 del mismo mes en el Monumental de River Plate, en Buenos Aires, Argentina.

¿Qué pasa en Chile? Será el sábado 25 de noviembre en el estadio Monumental de Santiago.

Como en gran parte del planeta el tour ha sido en arenas o en recintos de menor aforo, el escenario ocupado es en 360°. Vale decir, está en la mitad de los lugares. Sobre la estructura hay ocho pantallas desplegadas en forma de cruz, casi circular, lo que hace que se pueda ver desde cualquier rincón.

Sin embargo, en Sudamérica -y en Santiago-, como se trata de estadios de fútbol, el formato será diferente.

El montaje no estará en la mitad del sitio ni será en 360°. El escenario se pondrá en uno de los costados del estadio y las pantallas se dispondrán a lo largo, para que el público pueda ver las imágenes, los mensajes y los efectos especiales de frente, tal como ha sucedido en otras visitas del inglés. Serán entre 300 a 400 metros de pantalla.

En la cancha, en la primera mitad habrá sillas, mientras que en la restante se habilitará el sector general con público de pie.

Waters estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson, guitarra y voz; Dave Kilminster, guitarra y voz; Jon Carin, teclados, guitarra y voz; Gus Seyffert, bajo y voz; Robert Walter, teclados; Joey Waronker, batería; Shanay Johnson, voz; Amanda Belair, voz y Seamus Blake, saxofón.

Las entradas para su cita en la capital salen en preventa este martes 9 de mayo, a las 11.00 horas, y será exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes. Ellos contarán con un 20% de descuento.

La venta general comienza el jueves 11 de mayo a las 11.01 am.

Los precios van de $45.000 a $325.000 (sin incluir cargos por servicio ni el descuento de preventa).

Ambas ventas en www.ticketmaster.cl

Puedes ver el detalle aquí: