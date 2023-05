Ve aquí el trailer de la esperada segunda temporada de la serie The Bear

The bear (El oso, disponible en Chile en Star+) se convirtió en una de las ficciones más aclamadas y comentadas de 2022. Su ritmo vertiginoso y la mirada amarga del mundo de la cocina maravillaron a miles de espectadores a través del streaming.

Por tanto, era natural que se viniera una segunda temporada. Y que fuera esperada con ansias. Después de anuncios de producción, como nuevos integrantes del reparto o la esperada fecha de estreno, este lunes se presentó el primer tráiler oficial. Allí se observa nuevamente a “Carmy” Berzatto (el elogiado rol de Jeremy Allen White) en medio de la reconstrucción del restaurante, mientras debe lidiar con sus compañeros y su tortuoso pasado.

Según lo indicado por la cadena FX hace algunas semanas, la segunda temporada de The bear se estrenará en el servicio de streaming Hulu el próximo 22 de junio. Para Latinoamérica, a través de Star+, el estreno podría llegar en octubre.

Allen White regresará para interpretar nuevamente a Carmy, junto a Ayo Edebiri (Sydney) y Ebon Moss-Bachrach (Richie). Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Edwin Lee Gibson y Oliver Platt también estarán en la segunda temporada de The Bear, pero ahora se sumarán Molly Gordon y Bob Odenkirk (Better Call Saul), quien en todo caso no aparece en el primer avance.

Ve aquí el trailer: