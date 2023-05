Muere Luis Chitarroni, destacado escritor y editor argentino

Un nombre importante del mundo literario latinoamericano ha dejado de existir. Los medios argentinos han confirmado este miércoles el fallecimiento del escritor trasandino Luis Chitarroni a la edad de 64 años. Esto, según cita Infoabe, debido a problemas cardiacos. El autor se encontraba internado en el Sanatorio de La Trinidad, donde estaba desde el lunes.

Chitarroni hizo una carrera que como escritor vio publicadas las novelas El carapálida (novela, 1997), Peripecias del no: diario de una novela inconclusa (novela, 2007) y el volumen de cuentos La noche politeísta (2019). También publicó los libros de ensayos Siluetas (1992), Mil tazas de té (2008), Breve historia argentina de la literatura latinoamericana (a partir de Borges) (2019) y Pasado mañana (2020).

Pero fue sin duda como editor en que se hizo un nombre en el mundo editorial argentino, amén de otros como Damián Tabarovsky o Juan Forn. Fue él quien -en la editorial Sudamericana- publicó los primeros libros de autores notables como Sergio Chejfec, Sergio Bizzio, Charlie Feiling, María Negroni, María Martoccia, Gustavo Ferreyra. Además, editó nombres como Fogwill, Ricardo Piglia, César Aira y Ana María Shua. En poesía, publicó trabajos de Alejandra Pizarnik, Amelia Biagioni, Alfredo Veiravé, Olga Orozco y Alberto Girri.

En Chile publicó el libro Pasado mañana, a través de Ediciones UDP, que reunía una serie de columnas, artículos, obituarios, presentaciones, charlas, prólogos y crítica literaria. También fue parte del mundo de las editoriales independientes con su sello La Bestia Equilátera.

Sus últimos años tuvieron de dulce y de agraz. En 2021, ingresó a la Academia Argentina de Letras (AAL). Sin embargo, también tuvo problemas de salud y apuros económicas, al no recibir apoyo de ninguna institución pública nacional trasandina. De hecho, La Nación cita que en 2022 se postuló para el subisidio del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Proescritores, para el que fue votado en forma unánime por el jurado).

El escritor Daniel Mecca se refirió a la figura de Chitarroni en La Nación: “Ninguna inteligencia artificial podría leer y escribir como Luis Chitarroni. Fue para mí un lector que no requiere adjetivos. En nuestros intercambios pasaba de hablar de Homero, Yeats, Elliot, Pound, Wilcock o Girri para luego irse a los Beatles o los Doors. Era una escuela de todas las cosas. Tenía erudición, ironía y picardía, nunca ostentación sobre esas virtudes. Era muy generoso y escucharlo era un hecho universitario y callejero a la vez. Le gustaba cambiarme el nombre: me decía Mr. Mek o MecCartney y así. Jugaba. En una de nuestras últimas charlas me escribió: ‘Cumplimos y significamos. Dignos siempre’. Me gusta recordarlo así. Cumplió y significó”.