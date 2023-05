El consejo de Billy Corgan a Bono que sirvió para mejorar a U2

Billy Corgan es un hombre de lengua fácil y a momentos aguda. Sus entrevistas siempre son un nido de buenas frases, anécdotas diversas, historias que dan para mucho. Y esta vez no ha sido la excepción.

El cantante de los fundamentales The Smashing Pumpkins dio hace un par de días una entrevista a Zane Lowe para Apple Music donde, entre otras cosas, aseguró que había llorado para la muerte de Kurt Cobain, porque había perdido “a su mayor oponente”.

Foto: Getty Images.

Pero las revelaciones de ese diálogo han seguido. Según cita el medio inglés NME, Corgan también contó cómo un consejo de su parte había servido para mejorar uno de los discos más exitosos de U2, All that you can’t leave behind (2000). De hecho, la banda lo había aplicado para que las cosas anduvieran de otra manera en ese álbum que contiene uno de sus mayores hits, Beautiful day.

“Estoy en Dublín, alrededor del año 2000, y voy a visitar a Bono en su casa”, partió recordando Corgan. “Nos quedamos despiertos toda la noche, y en la mañana, por alguna razón, él y yo éramos las únicas personas despiertas. Ahí él dice: ‘Quiero tocarte algo. Vamos a tener que salir en el auto, porque no quiero despertar a la casa’”.

La música en cuestión resultó ser las demos de precisamente All that you can’t..., que Corgan afirmó que “no estaban del todo bien”.

“Así que somos él y yo congelándonos en el camino de entrada, y él aparece y me está tocando lo que se convirtió en el álbum ‘it’s a Beautiful day’”.

“Él dice: ‘Dime honestamente lo que piensas’. Yo estaba como, ‘¿De verdad quieres que te dé mi opinión?’... Y le dije lo que pensaba”, agregó. “¡En realidad usaron mi consejo! Me lo hizo saber más tarde: ‘Oye, usamos tu consejo’”.

A principios de este mes, Smashing Pumpkins lanzó la parte final de su ópera rock ATUM, una secuela en tres partes de sus clásicos discos dobles Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) y Machina/The Machines Of God (2000).