Embajador de Israel y los shows de Roger Waters en Chile: “Una excelente oportunidad para que antisemitas y neonazis vayan a verlo”

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, lanzó una particular acusación contra el músico inglés Roger Waters. El diplomático reparó en un vestuario que el exlíder de Pink Floyd suele vestir en escena cuando interpreta pasajes del álbum The Wall, a propósito de su reciente show en Berlín como parte de la gira This is not a drill.

“La última ‘gracia’ de Roger Waters: en su concierto de ayer en Berlín se vistió de nazi. Así es, se puso el uniforme de las SS”, escribió Artzyeli en su cuenta de Twitter. “Su estándar moral es más que dudoso, pues apoya tmbn (sic) la invasión rusa a Ucrania y defiende la ‘democracia’ de Venezuela entre otras dictaduras”.

Y remató: “En noviembre hará dos conciertos en Chile, una excelente oportunidad para que antisemitas, neonazis, pro invasión de Ucrania, chavistas y totalitarios de todo tipo vayan a verlo y se sientan a gusto”.

La publicación generó reacciones, en particular de fans de Pink Floyd que le detallaron que se trata de un traje que Waters viste desde los días de los ochentas, con el que suele lanzar una crítica hacia el fascismo. De hecho, su padre murió combatiendo en la IIGM.

Aún así, Artzyeli, se mantuvo en su punto. Hizo alusión a otros puntos en que Waters despliega su discurso crítico hacia Israel. “Conozco The Wall pero vestirse de nazi no es un tema de ropa sino de su identidad. Utilizar cerdos pintados con una estrella de David es puro antisemitismo, sea parte de The Wall o no”.

En el marco de su gira This is not a drill, anunciada como “primera gira de despedida”, Roger Waters se presentará en Santiago con dos shows agendados para el 25 y 26 de noviembre en el Estadio Monumental. El primero ya agotó todas sus localidades, mientras que el segundo todavía tiene tickets disponibles.