Habla el creador de Succession: “No sé si la gente pensará que el final es el correcto, pero yo sí creo que lo es”

Este fin de semana terminó Succesion, la serie de HBO brindó un contundente cierre a la historia de la familia Roy y despidió una de las mejores ficciones televisivas. Contando la historia del imperio familiar de los Roy, marcó una era en las series del streaming.

Su showrunner, Jesse Armstrong, dio una entrevista al matutino español El País donde ahondó en reflexiones sobre la serie. Consultado si habían pensado en seguir dándole cuerda a la serie, comentó: “Podríamos haber seguido contando historias interesantes sobre la psicología de estos personajes. La serie tiene dos vertientes, la personal, psicológica y familiar, y la empresarial, política y cultural. Podríamos haber seguido eternamente contando historias interesantes sobre la psicología de estos personajes. Pero la historia empresarial tenía que terminar”.

“Aunque yo estoy más interesado en la psicología humana que en los negocios, una vez que esa historia estaba terminada, la serie no sería tan interesante como para seguir. Una vez que la trayectoria terminó y que la parte empresarial se disuelve, una vez que venden, la serie debía terminar. Podríamos haber alargado la historia empresarial con más cambios, maquinaciones y tácticas, pero empezaría a sonar repetitivo y no queríamos que ocurriera eso”.

Consultado de por qué Tom era el gran triunfador, señaló: “Al observar el mundo empresarial y qué tipo de gente prospera, es habitual encontrar a una clase de personas fundadoras de una gran compañía y luego tienes la gente que viene una o dos generaciones después que van escalando y filtrándose por la organización, que son dóciles ante el poder y útiles para los poderosos”.

“No estábamos buscando a un Lenin otra vez, que es lo que sería quizá Logan Roy. Esto es muy cruel con Tom, pero buscábamos más un Stalin, alguien que encuentra su camino entre facciones rivales a raíz de la muerte del fundador”.

Ademas, Armstrong comentó sobre cómo hicieron para comentarle a los actores que esta sería la temporada final. “Cuando empezamos esta temporada, dije a todo el mundo que esta creía que podría ser la última temporada, pero que necesitábamos espacio para maniobrar y podría no serlo. Sabían que era una posibilidad, pero no fue definitivo hasta que llegamos al final en la escritura, porque siempre quise mantener la puerta abierta. Espero que no fuera un shock muy grande para los actores”.

“Lo que sí fue una sorpresa fueron los mecanismos por los que Mattson llegaría a seducir a Tom. Hace tiempo, en la segunda o tercera temporada, le dije a Matthew Macfadyen [el actor que interpreta a Tom] que recordara que, aunque su personaje bordea lo cómico, debía tener en cuenta que era susceptible de ser el heredero, que recordara mantener esa parte de persona fría como el acero. Así que creo que él siempre sabía que este podría ser el final”.

¿Era el mejor final posible? Armstrong señaló enfático: “No sé si la gente pensará que el final es el correcto, pero yo sí creo que es el final correcto y creo que completa la serie. Aunque estoy muy triste por decir adiós a mis compañeros actores y guionistas, no tengo ya esa ansiedad que me llevaba a pensar, “vale, hemos hecho algo que está bien, pero, ¿podremos terminarlo y completarlo de una forma correcta y satisfactoria?”. No sé si para todo el mundo ha sido así, cada persona tiene diferentes visiones sobre quién debería haber ganado o cuál debería haber sido el escenario mediático que dejábamos. Pero yo sí me siento satisfecho y creo que hicimos un trabajo que nos honra y lo hemos terminado”.