Don Francisco es reconocido con impresionante nuevo récord Guiness por su carrera televisiva

La carrera de Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, sigue marcando historia. A sus 82 años y 85 días, fue reconocido en la edición 2024 del libro de los Récords Guiness, como el hombre con la carrera más larga como presentador de programas de televisión.

En el detalle, Don Francisco fue distinguido como el presentador de programas de televisión (de variedades) de más edad y la carrera profesional más larga como presentador de programas de televisión de variedades (60 años y 277 días).

Don Francisco

Asimismo, Sábados Gigantes fue reconocido como el programa de televisión (de variedades) de mayor duración presentado por el mismo animador (53 años y 42 días), desde su inicio en agosto de 1962, hasta el capítulo final, el 19 de septiembre de 2015.

“La perseverancia es la que me permitió saltar todos estos diferentes obstáculos que tuve desde el comienzo. El primer obstáculo fue a la octava semana que empecé a trabajar en 1962; me echaron. Sin embargo, a la novena semana me retomaron”, Don Francisco con ocasión del reconocimiento.

Los certificados le fueron entregados a Don Francisco durante el programa Despierta América. Antes, compartió con Carlos Martinez, vicepresidente de Guinness World Records. “Es un gran honor poder celebrar nuevamente a Don Francisco como Recordista Oficial de Guinness World Records. Don Francisco inscribió por primera vez su nombre en nuestro libro en 1993. Hoy, 30 años después, continúa sumando récords, lo que da muestra, no sólo de su perseverancia, sino también de su excepcional relevancia y contribución al mundo de la comunicación y de la cultura en nuestra lengua. Felicidades a Don Francisco, y ¡por muchos más éxitos en el futuro!”, señaló.