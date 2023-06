Polimá Westcoast y Emilia lanzan colaboración surgida durante el Festival de Viña

Una particular colaboración es la que firman el chileno Polimá Westcoast y la argentina Emilia. Nagazaki se llama la canción que los reúne y que ya está disponible en las plataformas digitales.

Emilia, quien el pasado mes realizó su primer Movistar Arena, cuenta que todo comenzó cuando se conocieron durante su pasada participación en el Festival de Viña, en que ambos fueron parte del jurado de las competencias.

“Para mí fue un placer que Polimá me invitara a esta canción -dice la trasandina-. Realmente tuve la oportunidad de conocerlo en Viña del Mar este año personalmente y me pareció una persona excelente, más allá de su talento tuvimos buena onda y me invitó a colaborar en este tema que me encantó en cuanto lo escuche, súper agradecida y feliz de ser parte”.

Por su lado, Polimá detalla que Nagazaki era una idea que tenía desde hace algún tiempo. “Es un poco loca porque todo comenzó un día que iba en un avión, ya no recuerdo bien donde me dirigía porque ya han sido demasiados vuelos, y durante el trayecto siempre me gusta observar el globo terráqueo que trae el mapa en la pantalla del avión. Buscando países y lugares del mundo encontré ‘Nagasaki’ y anoté esa palabra en las notas de mi celular”.

El tema quedó guardado hasta que encontró la ocasión para retomarla. “Pasó el tiempo y fui elegido como jurado del Festival de Viña al igual que Emilia y fue ahí cuando nos conocimos, nos hicimos amigos y le mandé Nagasaki por AirDrop, a las semanas grabó Emi y terminó en este hit”, puntualizó Polimá.

Nagazaki, además retoma el interés de Polimá en la cultura animé. Se suma así a los sencillos que ha lanzado durante el año como Contigo la paso cabrón y Tú me quieres? En el último tiempo, Polimá ha acumulado algunos hitos, como su presentación en el Coliseo de Puerto Rico, escenario considerado la cuna del reggaetón. Además fue el ganador de Premios Pulsar a Canción del año con el hit Ultra Solo ft Pailita y el preciado Copihue de Oro al Artista Urbano del Año 2023 en Chile, votación que entrega el público en este tradicional premio.

Asimismo, Polimá se encuentra nominado a los Premios Tu Música Urbano de la cadena estadounidense Telemundo en las categorías Top Artista Nuevo Masculino y Remix del Año por su canción Ultra Solo Remix. Esta importante cita internacional que entrega el galardón al género urbano internacional, elige a los mejores en su área y será transmitido en vivo a más de 150 países de habla hispana el próximo 15 de junio desde Puerto Rico.