Josh Homme de Queens of the Stone Age revela que padeció cáncer en 2022

Este viernes 16 se lanza el octavo disco de Queens of the Stone Age. Bajo el título In times new Roman... y compuesto por diez canciones, es el primer álbum en seis años de la agrupación encabezada por Josh Homme.

Ese estreno fue la excusa para la primera entrevista del músico en extenso en un buen tiempo. Se la concedió a la revista Revolver y detalló por primera vez que estuvo enfermo en 2022. El medio consignó que a Homme le diagnosticaron cáncer y que fue sometido a una exitosa operación en que se lo extirparon, “aunque todavía se está recuperando”.

Foto: Facebook

“Nunca digo que no puede empeorar. Nunca digo eso, y no lo recomendaría. Pero sí digo que puede mejorar”, planteó, llamando al cáncer “la guinda de un período de tiempo interesante”.

“Estoy extremadamente agradecido de haber superado esto, y lo recordaré como algo jodido, pero que me habrá hecho mejor. Estoy bien con eso. Hay muchas cosas que quiero hacer. Y hay muchas personas con las que quiero hacerlas”, agregó.

Sus turbulentos últimos años (“estos han sido los cuatro años más oscuros de mi vida”, resumió) incluyen la muerte de tres de sus amigos –Taylor Hawkins, Mark Lanegan y el actor Rio Hackford– y una mediática batalla judicial con su exesposa, Brody Dalle (The Distiller), por la custodia de sus hijos.

En la conversación también dejó otras declaraciones que sintetizan su trayectoria reciente. “No tengo nada en contra de la terapia. Simplemente no voy porque en su lugar toco (música). Durante los últimos dos años, he hecho mucha terapia, pero al final del día sé cómo proceder, avanzando con la religión que uso: la música”, expresó, junto con reconocer que “creo que esta es la primera vez en que no quería hacer un disco”.

Queens of the Stone Age acaba de anunciar las primeras fechas de una gira que, por el momento, tendrá a la banda presentándose por diferentes ciudades de Estados Unidos, hasta octubre de este año.