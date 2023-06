The Crowded Room: así es la serie que “quebró” a Tom Holland

En la medida que el mundo de las series vivió una explosión y amplió sus horizontes, proyectos que originalmente habían sido pensados como películas terminaron convertidos en producciones televisivas. El giro a veces culmina en una historia feliz, pero en otras ocasiones ha derivado en un resultado menos satisfactorio.

The minds of Billy Milligan, libro de no ficción que el autor Daniel Keyes publicó en 1981, estuvo cerca de transformarse en una película. Sonaron como protagonistas John Cusack, Leonardo DiCaprio y Colin Farrell, pero finalmente la idea de realizar un largometraje no prosperó.

Más tres décadas después de su publicación, el trabajo de Keyes inspira una miniserie de diez capítulos encabezada por Tom Holland y escrita por el guionista Akiva Goldsman (Una mente brillante, El código Da Vinci).

Disponible en la plataforma Apple TV+, la ficción arranca en 1979 con el arresto de Danny Sullivan, un joven involucrado en un tiroteo en el Rockefeller Center junto a una mujer que se ha dado a la fuga. Una vez que es trasladado a prisión, ingresa al juego Rya (Amanda Seyfried), una investigadora que se dedica a profundizar en la historia de Danny y a escuchar de primera fuente sus duras experiencias.

Es mediante su propio testimonio que conoce que proviene de un hogar conformado por una madre cándida (Emmy Rossum) y un padrastro abusivo (Will Chase), y que ha conocido a un conjunto de personajes que han iluminado y oscurecido su existencia.

Como suele ocurrir con las series en la actualidad, Apple TV+ solicitó a los críticos que se reservaran detallar puntos importantes de la historia. Eso incluía no mencionar –al menos hasta el estreno– el estado mental del protagonista, una particularidad que se mantiene como un misterio durante más de la mitad de la temporada (hay tres capítulos en la plataforma y este viernes 16 llega el cuarto) y sólo se destapa en el sexto episodio. Cualquiera que busque en internet en qué consiste el caso real que abarca el libro Daniel Keyes lo sabrá en segundos, pero la producción prefiere tratarlo como una gran revelación.

“La elección de Goldsman de estructurar la historia de esta manera causa más daño que beneficio”, indicó Rolling Stone, agregando que “la autobiografía de Danny, sin el contexto de lo que se revela más adelante, es sombría y tediosa, y de ninguna manera está diseñada para durar más de cinco horas en pantalla”.

Por su parte, Variety señaló: “Los espectadores con suficiente contexto simplemente se aburrirán. Aquellos que estén al margen se sentirán confundidos por un episodio piloto que pasa más de una hora con un estudiante de secundaria de Nueva York que se siente vagamente ansioso y fuera de lugar. Para citar el papel más característico de Holland, al menos Peter Parker se encuentra con la araña radiactiva de inmediato”.

“Parte del problema de The crowded toom, creada por Akiva Goldsman, es que simplemente dura demasiado: da la sensación de una miniserie que podría haber sido más adecuada para los límites de una película de dos horas”, opinó The Hollywood Reporter, medio que se detuvo en la actuación de su actor principal. “Tiene algunas oportunidades para mostrar su rango más allá de lo que una película de Spider-Man podría ofrecerle, pero no tantas como cabría esperar, ya que Danny pasa la mayor parte de la serie pareciendo dulce y asustado”, apuntó.

Tom Holland disparó las alarmas de sus fanáticos al brindar una entrevista en que reconoció que se tomaría un respiro de la actuación tras este proyecto. “La serie me quebró. Llegó un momento en el que pensé: ‘Necesito tomarme un descanso’. Desaparecí. Fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa. Y ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es resultado de lo difícil que fue esta serie”, contó a Extra.

Sin embargo, hoy precisó esas declaraciones. Invitado al programa Live With Kelly and Mark, detalló que ese período sabático comenzó en 2022, una vez que terminó las grabaciones de la producción. “Me he estado relajando en mi casa en Londres, yendo a Grand Prixes, jugando al golf”, apuntó.

Tras el sinsabor que le han generado varios de sus proyectos fuera de los filmes de Marvel, hoy tiene en carpeta liderar una cinta biográfica sobre el bailarín Fred Astaire que dirigirá el británico Paul King (Paddington). Otra oportunidad para expandir su registro más allá del Hombre Araña.