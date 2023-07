Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha a The Beatles: estas son las canciones más reproducidas

El 6 de julio de 1957 ocurrió el encuentro que cambió la música popular. Fue en la feria de Woolton, en Liverpool, cuando John Lennon conoció a Paul McCartney, de ahí que la fecha se conmemore en la actualidad como el Día Internacional de The Beatles.

Tras la separación de la banda, su legado se ha mantenido con los años. Producciones recientes como el extenso documental Get Back de Peter Jackson, o el anuncio de McCartney de recuperar una antigua canción de Lennon como la última del grupo, los han vuelto a poner en la órbita noticiosa.

La música de los Beatles todavía se escucha. Según los datos de YouTube Charts, Chile es uno de los lugares donde el nombre de la banda es inmortal y muy vigente: durante los últimos 12 meses, Santiago de Chile es la segunda ciudad que más reproduce los videos y canciones de los Beatles tras Ciudad de México. En tercer, cuarto y quinto lugar, están Los Ángeles, CA, Londres y Lima, respectivamente.

Respecto a las canciones más escuchadas, estas se concentran en el período más tardío de la banda. En El Top 5 están Hey Jude, Don’t let me Down, Here Comes the Sun, Let it Be y Come Together.