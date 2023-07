Virus se reencuentra con Chile: “Con los grupos chilenos nos ponían como si esto fuera una competencia”

“No, no la ví, en algún momento la veré”, comenta Julio Moura, el histórico guitarrista de Virus cuando se le pregunta si vio la escena en que la banda, que tenía a su fallecido hermano Federico en la voz, aparece brevemente en la serie sobre Fito Páez en Netflix. “Me comentaron algo, pero la verdad no tengo idea como fue”.

-Y en el caso de ustedes ¿han pensado o le han hablado de hacer alguna serie sobre Virus o sobre la figura de Federico?

Bueno, eso es algo que tiene que ver más por el lado del mercado, esas son cosas. Se han escrito muchos libros, se han hecho documentales, programas biográficos y yo como como observador he notado que cada uno hace su propia versión que por lo general no se ajusta a la realidad, pero bueno eso es parte del hecho de estar en la vidriera. He leído muchas cosas, muchos libros, muchas notas, en las cuales, sinceramente, no tienen nada que ver con la realidad. Si yo tuviera que escribir un libro, tendría que ser un libro para desmentir todo eso.

Virus en los ochentas

-¿Y cuál es la mentira que más le ha molestado a usted sobre la historia de Virus o de Federico?

Bueno, muchas, muchas, pero básicamente hay algo que ver con adjudicarle determinadas cosas a Federico o hablar de él con una complicidad que no tenían. Eso es muy duro, porque yo conocí tanto a mi hermano. Por ejemplo, cuando dicen que Federico ordenó que nosotros siguiéramos tocando. Yo digo, no sé, han tenido como una visión como si hubiera sido un teniente general, lo ponen como una figura autoritaria, que él hacía todo. Son esas cosas que yo no me siento ni con deseos de aclarar, ni desmentir, porque es ir en contra de un mecanismo que tiene que ver con la información que se da.

Por estos días, los históricos Virus se preparan para el reencuentro con Chile en una presentación agendada para este sábado 22 de julio en Teatro Coliseo. El grupo, hoy con Julio y Marcelo Moura, además del baterista Mario Serra, no tocaba en el país hace más de una década. Una rareza si se piensa que en los 80 eran de los números argentinos que se presentaba con cierta frecuencia en el país.

“Para nosotros (el reencuentro) es algo especial, siempre lo fue, hemos tenido el privilegio de conocer de Punta Arenas hasta Arica -recuerda Moura-. Recuerdo en el 87′ cuando fuimos a Calama, que en aquel momento era solamente un pueblito minero y había un solo hotel. Y bueno, salimos del hotel para tocar en el estadio de Cobreloa, nos fuimos con todo el pueblo atrás, fue algo maravilloso. Y cuando nos volvimos para el hotel, porque nos íbamos para Iquique, nos pasaron a dejar regalos, en su mayoría cosas hechas de cobre. Juntamos una bolsa enorme de cosas. Son experiencias únicas, son experiencias maravillosas”.

Virus se reactivó en 2022, en una nueva etapa en que además de Marcelo, quien venía asumiendo la voz líder tras la muerte de Federico Moura en 1988, tendrá a Julio como cantante en algunas de las canciones del repertorio clásico, que de hecho, fueron compuestas por él, como Pronta entrega, Drácula, Ausencia, entre otras. “Para mí es una experiencia nueva, es un desafío muy lindo, me siento muy cómodo. Cada uno tiene un estilo diferente, así que lo estamos disfrutando mucho”.

-¿Y cómo ha sido encarar el desafío de cantar? ¿Hay alguna canción que le haya resultado más difícil?

Bueno, todas tienen su cuestión. Sobre todo porque no pasa tanto por la técnica del canto, sino por la sensibilidad de la interpretación. Hay muchas canciones que las empecé a cantar tal como las compuse muchos años atrás y me ha permitido redescubrir cosas muy interesantes. En el camino está la interpretación de Federico, la interpretación de Marcelo y ahora hay una tercera interpretación que es la mía, diferente a la de ellos, pero tiene un mismo origen.

-Y a propósito de versiones, ¿conoce la versión de Sin disfraz que grabaron Los Prisioneros en 2003 en el álbum En las raras tocatas nuevas de la radio Rock and Pop?

Sí, la escuché. Conozco a los chicos, no mucho, pero nos hemos tenido alguna que otra reunión estando allá. Fantástico lo que hacen ellos y es un honor que hagan una versión nuestra, creo que La Ley también hecho algo. Es maravilloso compartir con grupos chilenos, porque de eso se trata. Somos hermanos a pesar de que a veces nos ponen como si esto fuera la Copa Sudamericana de música, a veces es así.

-¿Sintió que a los grupos argentinos les endilgaban una rivalidad artificial con los grupos chilenos?

Es que siempre pasa eso, históricamente hay en la sociedad una necesidad de comparar. Si me preguntás ¿los Rolling o los Beatles? y, yo te digo que agradecidamente los dos, no tengo por qué elegir solo uno, no existe la competencia. Yo no hago música para competir con nadie, yo respeto a que tengo al lado.

-Hay varios nombres argentinos que han mencionado a Virus o al mismo Federico como referente, hasta grupos más nuevos como Bandalos Chinos. ¿Qué le pasa a usted con ese reconocimiento?

Bueno, en realidad nosotros no podemos ser objetivos en ese punto, pero ellos mismos, tanto los chicos de los Bandalos Chinos, como Ale Sergi (de Miranda!), Babasónicos, hablan de la influencia de nuestra música. Eso es algo fantástico, pero bueno, es algo que no lo digo yo, sino que lo dicen ellos.

Virus en la actualidad: Marcelo Moura, Mario Serra y Julio Moura

Además de reactivarse en las presentaciones en vivo, Virus también ha vuelto a engrasar un engranaje creativo. “Y sí, de hace un par de semanas nos hemos juntado como Mario para hacer temas nuevos, que siempre es lo maravilloso que tiene la música, el ir aprendiendo, descubriendo y encontrando nuevas cosas”.

-¿Y escucha cosas nuevas? ¿Algún artista o banda actual que le llame la atención?

Yo siempre he dicho que cuando nosotros empezamos con Virus, he dejado de escuchar música, así que no estoy actualizado por el tiempo que me ocupa tocar, hacer shows, componer. Ahora que viene The Cure a la Argentina, nosotros con Federico los vimos en Nueva York en la primer gira que hicieron en EE.UU, y bueno, fantástico el grupo, pero no tengo un grupo para decir ‘este es el que me identifica’. Son tantos.

-¿Vio la presentación de Queen en Argentina en 1981?

Sí, pero fui con mi novia, sin Federico. Me quedé maravillado porque yo no era mucho de ver shows. Antes de que Federico se integre a la banda, con Mario y Marcelo vimos a Police en Obras Sanitarias en el año 80, había muy poquita gente, pero eran maravillosos. Cuando me preguntan las influencias, yo digo: todo lo que me gustó de alguna manera nos influenció.

-Pero habrá algún compositor que le guste digo, entre los 60 y los 70, hubo muchos y muy buenos, Lennon y McCartney, Brian Wilson...

Bueno nombraste uno que ha sido trascendental en la revolución que produjo el rock, Paul McCartney, maravilloso, excelente cantante y compositor. Si tengo algo de referencia de los Beatles, es que ellos inventaron la primera formación de cantantes con banda, dos guitarras, bajo y batería, y encima haciendo sus propias canciones. A partir de eso se generó lo que existe el día hasta el día de hoy. También coincide con el movimiento contracultural. Es muy curioso, siempre cuento que en ese momento estaba en la guerra de Vietnam, y en el mismo momento que se estaba haciendo el festival de Woodstock había 500.000 personas en el festival y había 500.000 soldados en Vietnam entonces eso no es casual, la música puede ser un lenguaje internacional.

-¿Y pudo conocer a McCartney cuando se ha presentado en Argentina?

No, no, conocerlo no, porque son situaciones muy complejas. Pero verlo fue un un placer, lo mismo que a Queen o a INXS. Con David Bowie tocamos con él en la cancha de River como teloneros (NdR: en 1990) y tuvimos la oportunidad de charlar un ratito con él, pero no mucho más.

-¿Y qué tal ese encuentro con Bowie?¿Cómo era?

Muy tímido, uno lo ve en la televisión y videos y se lo imagina de una manera, pero es una persona más chiquita, bajita. Era como muy elegante, de mucha armonía y muy humilde. Muy humilde y simple, como solo lo logran los grandes.

Virus se presenta este sábado este 22 de julio en Teatro Coliseo. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.