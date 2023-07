La dramática razón por la que Sinéad O’Connor usaba el pelo rapado

Sinéad O’Connor nunca tuvo buenos recuerdos de infancia. Nacida en Dublín el 8 de diciembre de 1966 como Sinéad Marie Bernadette O’Connor, sus padres tuvieron un matrimonio muy turbulento y se terminaron separando cuando ella tenía sólo ocho años. El hecho marcó para siempre su vida. La llevó a caer en un caos existencial del que pareció nunca recuperarse, incluso en sus días de suceso y popularidad.

Para cuando cumplió 15 años había sido detenida por pequeños robos en tiendas y pasó 18 meses en un reformatorio.

En esa misma adolescencia áspera, junto a tres de sus cinco hermanos decidió irse a vivir con su madre. Ahí sufrió abusos físicos y psicológicos de parte de ella.

“Era una cámara de torturas. Era una persona que disfrutaba y sonreía lastimándote”, reveló en una entrevista en el programa de Dr. Phil, en septiembre de 2017.

“Mi recuerdo más lejano es el de ella diciéndome que no debí nacer. Ella no me quería, no quería niñas, quería que fuera un niño. Me trataba como a un chico, me cortó el cabello. Cada vez que me golpeaba, que era a diario, me hacía quitarme la ropa y acostarme desnuda en el suelo, con mis brazos y piernas abiertas. Atacaba mi abdomen, quería reventar mi útero y destruir mi sistema reproductor. Quería que dejara de ser mujer”.

Los abusos eran una constante en los primeros años de su vida y no sólo por parte de su progenitora. “Fui violada en varias ocasiones por extraños en Irlanda cuando era niña”.

Fue entonces cuando O’Connor tomó la decisión de raparse, lo que eternizaría como imagen. Sería su gran huella estética como figura pop. “No quería ser bonita. Era peligroso ser bonita porque podría ser violada o molestada en todas partes donde iba. No quería ser violada”.

(AP Photo/Casper Dalhoff, Polfoto, File)

También contó en ese mismo espacio que la decisión de llevar su cabellera rapada tiene que ver con la relación con una de sus hermanas. “Cuando éramos niñas, mi hermana tenía un hermoso y glorioso cabello rojo. Por eso siempre estaba celosa de ella. Pero mi madre se obsesionó con la idea de que era feo, horrible y asqueroso”.

“Cuando tuve el cabello largo, me presentaba a mi como la hija bonita y a ella como la hija fea. Por eso fue que corté mi cabello. No quería ser linda”.

Cuando hacia fines de los 80 decidió debutar en el mundo de la música, los ejecutivos discográficos la obligaron a llevar el pelo largo. Pese a que en un momento tuvo una cabellera un poco más generosa, finalmente terminó rapándose igual. Para ella era un asunto de principios: tener el pelo largo no sólo le recordaba a una madre abusadora y discriminadora, los traumas de su niñez.

Siendo adulta, también era su choque con una industria discográfica que la observaba como un mero producto para replicar y vender.