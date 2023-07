Policía de Reino Unido revela detalles de la muerte de Sinéad O’Connor

La policía metropolitana de Londres confirmó algunos detalles alrededor de la muerte de la cantante Sinéad O’Connor. La artista, de 56 años, fue hallada inconsciente en un departamento de la capital inglesa, al que se había mudado hace pocas semanas.

En un comunicado, la institución señaló que los agentes fueron llamados a las 11:18 a.m del miércoles (06:30 am de Chile), para reportarles que había una “mujer que no respondía” en una dirección residencial ubicada en el área de Herne Hill, al sur de Londres.

“Asistieron los oficiales. Una mujer de 56 años fue declarada muerta en la escena. Los familiares más cercanos han sido notificados. La muerte no está siendo tratada como sospechosa. Se preparará un expediente para el forense”, detalla el comunicado.

La mujer en cuestión era Sinéad O’Connor. El pasado 9 de julio la cantante había subido a su cuenta de Twitter un video en que se mostraba en un departamento en Londres, donde esperaba grabar nueva música. “Haré un video porque algunos de ustedes están diciendo que no creen que es mi cuenta; es mi cuenta Pero no te preocupes, voy a ser una buena chica”, dijo. “Me veo como una mierda de cualquier manera, por eso no quería hacer un video”.

Su deceso ayer fue confirmado por sus familiares. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicaron en una declaración difundida por la radiotelevisión pública irlandesa RTE.