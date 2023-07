Muere Sinéad O’Connor, una de las artistas más singulares y aclamadas de la música popular

Sinead O’Connor ha muerto a la edad de 56 años, según informa el Daily Mail y Irish Times.

En un comunicado compartido con RTÉ, la emisora nacional de Irlanda, la familia de la intérprete dijo: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”.

La noticia golpea al mundo de la música un año después de que muriera uno de sus hijos, Shane, de 17 años, y tras una larga batalla contra problemas mentales de toda índole, lo que la llevaron a tomar decisiones como su cambio de nombre o a abandonar de forma paulatina los escenarios y la figuración pública.

Su gran éxito, Nothing compares 2U, original de Prince, quedará en la historia como una de las interpretaciones más emotivas del catálogo pop de las últimas décadas, incluyendo aquella escena en el videoclip donde botó de forma real un par de lágrimas.

Estuvo en Chile dos veces: en 1990, para el evento de Amnistía Internacional que se hizo en el Estadio Nacional junto a Peter Gabriel, Sting y New Kids on the Block, entre otros; y en 2015 para el festival Womad, de Recoleta.

Nacida en Dublín el 8 de diciembre de 1966, Sinéad Marie Bernadette O’Connor, su verdadero nombre, tenía una extraordinaria voz y una personalidad que desafiaba a las convenciones de la época, empezando por su pelo corto. Era un carácter artístico distintivo y que con los años resultó ser inimitable.

Ganadora de un premio Grammy y autora de 10 discos, en el año 2018 se había convertido al islam con el nombre de Shuhada’ Sadaqat