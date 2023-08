Adiós a un titán: Robbie Robertson, líder de The Band, muere a los 80 años

Una figura esencial de la música ha fallecido. Durante la tarde de este miércoles se confirmó la muerte de Robbie Robertson, el reputado guitarrista y compositor de The Band, a los 80 años.

Su equipo detalló que su deceso se produjo tras una larga batalla con una enfermedad y que estaba acompañado de su familia, incluidos sus hijos y su actual esposa. En vez de flores, su círculo pidió que se realicen donaciones para apoyar el financiamiento un nuevo centro cultural.

Nacido en julio de 1943 en Toronto, Robertson quedó impresionado durante sus visitas a la Reserva India de las Seis Naciones, cerca de Ontario, la tierra de origen de su mamá. Allí se originó su gusto por la música y las expresiones artísticas.

A mediados de los 60, se unió a la banda de soporte de Ronnie Hawkins, The Hawks, que también integraron Rick Danko, Mickey Jones, Garth Hudson, Richard Manuel y Sandy Konikoff. Sería la primera encarnación del grupo más tarde conocido como The Band. El mismo que acompañaría a Bob Dylan en su gira entre 1965 y 1966, y que lanzaría su primer disco en 1968 bajo el título Music from Big Pink.

Como miembro del grupo, el artista fue inducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll (1994) y en el Salón de la Fama de la Música Canadiense (1989). La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 59 en su lista de 2015 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos.

Luego de que Martin Scorsese filmara el concierto de despedida de The Band, The Last Waltz (1978), Robertson ofició como compositor, supervisor y productor musical de títulos como Toro salvaje, El rey de la comedia, El color del dinero, El Irlandés y recientemente Killers of the Flower Moon, que debutará en cines en octubre.

En la última entrevista que dio en vida, concedida a Variety, señaló: “Estamos asombrados de que nuestra hermandad haya sobrevivido a todo. Hemos pasado por eso; hemos estado allí y hemos vuelto. Estoy muy orgulloso de nuestra amistad y nuestro trabajo. Ha sido solo un regalo de la vida”.