$127 millones y con Guadalajara como prioridad: así se organiza Chile para las ferias del libro de 2023

Con la llegada de la primavera, el segundo semestre suele estar cargado de ferias del Libro. Como el viento cálido que hace circular las páginas, en el mundo editorial suele comentarse que es de los mejores momentos del año a nivel de ventas. Más allá de las que habitualmente se realizan a nivel local (Primavera del Libro, Furia del Libro, Festival FAS y la alicaída FILSA), en esta parte del calendario es cuando destacan las más importantes a nivel internacional, en el otoño del hemisferio norte.

Por ello, en el ministerio de las Culturas ya se preparan. Hace pocos días se firmó un contrato con un proveedor para que se encargue de los servicios de producción de la participación de nuestro país en tres eventos fuera de nuestras fronteras: Feria Internacional del Libro de Frankfurt, Festival Eñe, Madrid/Málaga y la Feria del Libro de Guadalajara.

De acuerdo a la información que accedió Culto, el monto total por esta prestación de servicios asciende a la suma de $127.485.628 de pesos (IVA incluido).

Feria del Libro de Frankfurt.

Respecto a la primera, Frankfurt, la más importante del mundo en términos comerciales, se realizará entre el 18 al 22 de octubre de 2023, y participará una delegación de solo 6 personas. Luego, viene el Festival Eñe, en Madrid y Málaga, a realizarse entre el 14 de octubre al 5 de noviembre de 2023, donde participarán 3 personas; y finalmente, la participación en Guadalajara, entre el 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023, donde se concentrarán los esfuerzos, pues se llevará una delegación de 12 personas.

En Frankfurt, según indican desde el ministerio, el stand de Chile estará en coordinación entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio, a través de la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública (DIRAC) y la Dirección General de Promoción de Exportaciones (ProChile). Como sabemos, el foco en esa instancia está en las reuniones de negocios, pues Frankfurt es un evento netamente comercial.

Recordemos que si bien Chile tendrá participación este año, hace unos meses el entonces ministro Jaime de Aguirre retiró la postulación del país para ser invitado de honor para el 2025 (no se había seleccionado al país aún), aduciendo razones presupuestarias y que se quería potenciar una feria del libro en el país. El cupo lo tomará Filipinas.

JAIME DE AGUIRRE FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Días después de la decisión del exejecutivo de TVN, el propio Presidente Gabriel Boric criticó en público la directriz tomada, y le quitó el piso al entonces titular de las Culturas. “Esta decisión no pasó por mí, ni me fue comunicada oportunamente, y yo le manifesté al ministro De Aguirre mi discrepancia, porque considero que gastar en Culturas es una tremenda inversión, no un gasto, esta no es plata que se tira a la basura”, dijo Boric.

Por su lado, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde estará concentrado el mayor número de personas, es la feria literaria más importante de Latinoamérica, seguida -muy de lejos- por la de Buenos Aires (en la que Santiago fue ciudad invitada en su última edición). Desde 1987 es organizada por la Universidad de Guadalajara, reúne a lo más importante del sector del libro latinoamericano. De hecho, en el certamen se entrega el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que en 1991 obtuvo Nicanor Parra (cuando aún se llamaba Premio Juan Rulfo) y en 2021, Diamela Eltit.

Diamela Eltit recibe el Premio FIL, en la Feria del Libro de Guadalajara, en 2021.

También en la Feria de Guadalajara se desarrolla la entrega del importante Premio Sor Juana Inés de la Cruz, que galardona el trabajo de mujeres escritoras en idioma castellano. Las chilenas Marcela Serrano (1994), Tatiana Lobo (1995), Lina Meruane (2012) y Nona Fernández (2017) han sido reconocidas.

En una frase de fundador, el fallecido Raúl Padilla López, “La cultura es una inversión, no un gasto”, señalada en entrevista con El País en 2014, resumió su forma de pensar la industria. Dicha filosofía, enfocada en la gestión le trajo réditos, como haber sacado adelante a la feria pese a la pandemia del Covid-19, que cerró las fronteras. De alguna forma, entendió siempre que su labor era fundamental para la internacionalización de su país. “La FIL es un puente entre México y el mundo, y entre las culturas del mundo”, dijo en entrevista con La Jornada, en 2018.

La FIL de Guadalajara.

Tal como en Frankfurt, en Guadalajara también se cierran acuerdos y contratos de publicación, se venden derechos, se hacen nexos, vínculos. Estar ahí es estar en el mapa de la primera división de libro. La diferencia con el evento germano está en que además hay stands de editoriales y se venden libros como en cualquier feria. Chile fue país invitado de honor en 2012, y al conocer los invitados de 2023 (Unión Europea) y 2024 (España) se termina por aquilatar el peso del certamen mexicano en el mundo editorial.