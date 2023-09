Daniel Alcaíno se transforma en Pinochet: “Esta serie es importante porque hoy campea el negacionismo”

Ocurrió en cosa de días. Una llamada telefónica fue la que permitió al actor Daniel Alcaíno (51) tomar el papel de Augusto Pinochet en la serie Los mil días de Allende a estrenarse este 7 de septiembre por la señal de TVN. Una producción del canal público junto a Parox, que en cuatro episodios cuenta la historia del gobierno del expresidente Salvado Allende, desde la campaña presidencial hasta el 11 de septiembre de 1973. Todo en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe.

“Me llamó la agencia de casting de Roberto Matus -cuenta Alcaíno al telefóno con Culto-. Me propuso hacer un casting para hacer de Pinochet. Todo fue muy rápido, de un día para otro. Así que me presenté. Para eso me conseguí un traje militar y unos lentes oscuros, la imagen icónica que uno tiene de este personaje”.

Así, el mismo director Nicolás Acuña (Cárcel de mujeres, El reemplazante), seleccionó a Alcaíno para interpretar a Pinochet en un período bastante particular; como hombre de confianza del general Carlos Prats, antes de asumir la comandancia en jefe del Ejército en los días de la UP. Pinochet, antes de Pinochet.

“Es un periodo más desconocido -dice Alcaíno-. El guión me ayuda mucho en la situaciones que plantea. Tengo escenas con Fidel Castro, del que fue edecán, con Allende, con Prats. Pinochet estuvo presente en el ‘Tanquteazo’ que también aparece en la serie. Era una especie de superhéroe salvador del gobierno de la Unidad Popular, tanto es así que el día 11 de septiembre, el Presidente Allende preguntaba ‘¿dónde está Augusto?’, bueno, estaba al otro lado. En la serie, en el día 11 se muestra cuando cambia radicalmente y se transforma en el dictador”.

¿Y cómo vivió esa experiencia de interpretar a Pinochet?

Fue un trabajo muy atractivo, muy desafiante. Sabemos que los malos de la historia siempre son tremendos personajes, son mucho más entretenidos de hacer que otros. Me siento muy afortunado, lo pasé muy bien interpretando y espero que el resultado de mi trabajo hable por por sí mismo. El director, Nicolás Acuña, fue un buen director, y además tenía muy buenos compañeros; actuar con Alfredo Castro (que interpreta a Salvador Allende), siempre es maravilloso, también con Jaime Omeñaca (interpreta a Carlos Prats) o el Benja Vicuña que hace de Fidel Castro. Yo estoy muy contento y muy satisfecho por el trabajo que hice.

¿Cómo se preparó para armar a su versión de Pinochet? ¿Leyó biografías o vio documentales sobre él?

Recurrí mucho a mis recuerdos. Soy una persona que siempre he leído del tema político y del niño, me gustó mucho la historia, estaba siempre muy informado con respecto a a lo que ocurría. Desde mi niño fui partícipe de la protesta en contra de la dictadura y tenía mucha conciencia de que esto era una dictadura, que habían detenidos desaparecidos. Estaba muy interesado en saber todos los temas, estaba muy sensibilizados todo el tema. Por lo tanto, mi visión no es positiva con respecto a su figura. Pero para interpretar a una persona, hay que meterse en la piel del personaje. Lo más difícil es despojarse de los prejuicios. Y claro, hay mucho material, muchos documentales, vi lo que más pude. No me parezco mucho a él, pero cuando iba al set el proceso de maquillaje ayuda bastante, pero creo que con la interpretación, con el alma que le puse, puede ser muy reconocido.

Pinochet tenía una forma muy particular de hablar. ¿Hay algo de eso en su interpretación? ¿Se acerca en algo a la imitación?

Tengo suficientes escenas como para pasar por todos los matices. Hay un trabajo de caracterización obviamente más fino que en la comedia, en que uno tiende a exagerar los rasgos o en las limitaciones que hemos visto de humoristas que caen en lo más grueso. Aquí, junto al director fuimos regulando toda esa perilla para entrar en el tono de los otros compañeros y no quedar en otro estilo. Yo creo que ahí se hizo un trabajo muy fino, diría yo.

Este serie y otras producciones como La sangre del camaleón, en que también usted es parte del rodaje, están enmarcadas en los 50 años del Golpe. ¿Cómo ha visto el ambiente por esta fecha?¿Nota mayor interés de la audiencia por estos productos?

Es una fecha histórica, 50 años, medio siglo, donde podemos llegar a una a un mirador y apreciar el pasado. Coincide también con mis 51 años que tengo. Para mí es una reflexión como ser humano, para el país es mirar en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido. Hoy día, la desmemoria, el negacionismo, campea en nuestro país y creo que es súper importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que esto no se olvide porque es la única manera de avanzar. Porque el que no sabe, cualquiera lo engaña. La serie Los 80, que también que se está exhibiendo, vuelve a pasar por la memoria, por sucesos que nos tocó vivir como familia, donde éramos más unidos. Quizás teníamos poco, pero estábamos juntos una mesa hoy día estábamos todos muy individualistas. Entonces yo creo que este tipo de serie nos muestran un sueño colectivo que fue truncado por los Estados Unidos, por el gobierno de Nixon. Hoy día se sabe cómo fue el complot pero muchos lo niegan, muchos lo justifican, muchos ausentan de firmar cartas, muchos no lo quieren reconocer. Yo creo que este tipo de series son súper necesarias, sobre todo para algunas generaciones puedan recordar y pasar por la memoria.

No puedo dejar de preguntarle si eventualmente ha sido contactado por la organización del Festival de Viña para volver el próximo año con su personaje de Yerko Puchento, a raíz de lo que pasó este año.

No, no me han llamado.

La serie Los mil días de Allende, es un proyecto del Área de Cultura de TVN y cuenta con el apoyo de Consejo Nacional de Televisión (CNTV). El elenco incluye a actores como Alfredo Castro (Salvador Allende); Benjamín Vicuña (Fidel Castro); Aline Küppenheim (Hortensia Bussi); Francisca Gavilán (Miria Contreras “Payita”); Néstor Cantillana (José Tohá); Mario Horton (Miguel Enríquez) entre muchos otros. El estreno será este jueves 7 de septiembre a las 23.00 horas, pero desde la próxima semana se emitirá a las 22.40 horas. Se puede ver por la señal abierta de TVN, TVN Play Internacional y la plataforma Riivi.

Mira el trailer de Los mil días de Allende a continuación