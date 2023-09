Muere Michael Gambon, el reputado actor que encarnó a Dumbledore en Harry Potter

Uno de los actores más reputados de Reino Unido ha fallecido. A los 82 años, Michael Gambon murió este jueves, “pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama, luego de un ataque de neumonía”, según detalló un comunicado de la familia compartido por su representante.

“Estamos devastados al anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon”, señaló el documento, agregando que “les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento doloroso y les agradecemos sus mensajes de apoyo y amor”.

Junto al elenco de Harry Potter en 2009. Foto: AP Photo/Peter Kramer, File

Para gran parte del mundo el intérprete fue Albus Dumbledore en Harry Potter, el sabio director de Hogwarts. Asumió ese rol a partir de la tercera parte de la franquicia, Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), tras reemplazar al fallecido Richard Harris.

“Estamos increíblemente tristes al enterarnos del fallecimiento de Sir Michael Gambon. Trajo una alegría inconmensurable a los fanáticos de Harry Potter de todo el mundo con su humor, amabilidad y gracia. Siempre mantendremos su recuerdo en nuestros corazones”, expresaron las redes de la saga.

Ganador de premios Olivier y Bafta, el intérprete tuvo una destacada carrera teatral y participó en películas como Muerte a la medianoche (2001), La vida acuática de Steve Zissou (2004) y El discurso del rey (2010).

También trabajó bajo las órdenes de Tim Burton en La leyenda del jinete sin cabeza (1999) y fue el narrador de Hail, Caesar! (2016), de los hermanos Coen.

En 2015, de manera imprevista, comunicó su retiro del teatro producto de problemas de salud. “Es horrible admitirlo, pero no puedo hacerlo. Me rompe el corazón”, indicó a The Sunday Times.

Gambon llevaba algunos años sin participar en nuevas producciones audiovisuales: su último largometraje fue Judy (2019), sobre Judy Garland, y su última serie fue una adaptación televisiva de Mujercitas (2017).